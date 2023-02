Reichart mette in chiaro le cose: l’annuncio che rivoluziona la Superlega

Il CEO della Superliga Reichart ha parlato in un’intervista concessa a ‘L’Equipe’ delle modifiche volute per la Superlega e del monopolio UEFA La Superlega continua a far parlare di sé. Bernd Reichart, CEO di A22 – società che si occupa di organizzare -, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo francese ‘l’Equipe’.

Il CEO ha spiegato al giornale transalpino: “Lavoriamo per presentare proposte che possano risolvere i problemi attuali del calcio. Vale a dire squilibrio competitivo e instabilità finanziaria di molti club. L’UEFA vive bene controllando un’attività in cui non ha concorrenza né costi o rischi aziendali. Così le cose, è evidente che qualsiasi iniziativa non faccia piacere e si aggrappano al monopolio che hanno dal 1955”.

Superlega, parla il CEO: “Vogliamo un circolo aperto e non elitario ma basato sul merito”

Nel corso dell’intervista rilasciata a l’Equipe, il CEO di A22 Bernd Reichart ha continuato a mostrare una posizione in antitesi all’UEFA: “Dobbiamo recuperare la sovranità dei club, devono essere padroni del loro destino. Ritengo sia ingiusto che l’UEFA organizzi e commercializzi tornei per club perché questi ultimi si prendono rischi ma non hanno influenza. La competitività dei campionati si è polarizzata in maniera preoccupante. Il rischio è di perdere attrattività e potere economico e con la Premier League anche di competitività. Per molti sarebbe la soluzione ideale per giocare più partite in Europa. Il sistema attuale è inadatto, ci sono formule migliori”.