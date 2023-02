Clamoroso tonfo del PSG: eliminazione in Coppa, decide Malinovskyi

Il PSG è caduto nella Coppa di Francia: negli ottavi i parigini sono stato battuti dall’Olympique Marsiglia delle vecchie conoscenze italiane

Il PSG è stato eliminato dalla Coppa di Francia. La formazione parigina di Galtier è stata battuta per 2-1 dall’Olympique Marsiglia. Al ‘Velodrome’, i padroni di casa hanno fatto festa con due vecchie conoscenze del calcio italiano. Ancora indigesti gli ottavi di finale della competizione per i parigini.

Le stelle parigine sono state abbattute da alcuni ex calciatori militanti nella nostra Serie A. L’Olympique Marsiglia, infatti, ha una forte matrice di giocatori che nel recente passato si sono messi in mostra nel massimo campionato italiano. Uno, in particolare, ha cambiato casacca appena un mese fa.

Coppa di Francia: Psg battuto dall’Olympique Marsiglia, decidono Alexis Sanchez e Malinovskyi

Un anno fa era stato infatti il Nizza ad eliminare il PSG dalla coppa. Questa volta ci ha pensato il Marsiglia, trascinato dalle reti di Alexis Sanchez e Ruslan Malinovskyi. Il primo ha siglato il vantaggio su calcio di rigore al 31’ del primo tempo. Il secondo, invece, ha risolto la partita dopo dodici minuti della ripresa. In precedenza, l’1-1 del PSG era stato lo spagnolo ex Real Madrid Sergio Ramos.

La squadra di Igor Tudor pertanto miete una vittima illustre. In campionato, le due formazioni viaggiano al primo e al secondo posto in graduatoria, tuttavia, sono divise da otto punti. Il Marsiglia, che ha vinto tre delle ultime cinque in Ligue 1, è a pari punti con il Lens, che nell’ultimo periodo ha invece accusato un calo.

Pure il PSG non sta viaggiando al massimo delle proprie possibilità. ‘Les parisiens’ sembravano aver dimenticato con le ultime due vittorie contro Montpellier e Tolosa il pareggio con il Reims e la precedente sconfitta con il Rennes. La sconfitta di questa sera, invece, fa tornare qualche ombra su Messi e compagni. L’asso argentino è rimasto in campo fino al termine della sfida, così come il brasiliano Neymar.

Le altre vecchie conoscenze del campionato italiano presenti nell’undici titolare del Marsiglia sceso in campo nella gara di questa sera sono gli ex Roma Pau Lopez, Jordan Veretout e il turco Cengiz Under.