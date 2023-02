La Serie A celebra il Super Bowl: ecco i nostri club in versione NFL

La Serie A ha dedicato un tributo particolare sui social alla NFL e all’imminente Super Bowl: ecco il post speciale sui social network.

Dal calcio al football il passo è spesso breve, e non solo per ragioni di traduzione. Negli ultimi anni lo sport americano, cugino del nostro calcio, è diventato sempre più popolare in Europa e anche in Italia. Non stupisce quindi che la Serie A decida di omaggiare la NFL, il campionato statunitense di football, con un post speciale sui social network. Anche perché l’occasione è abbastanza significativa.

Se da un lato, infatti, il football americano ha aumentato gradualmente la sua popolarità qui da noi, negli Stati Uniti il calcio europeo è cresciuto molto a livello di pubblico. Anche grazie ad alcuni ambasciatori d’eccezione, come sono stati in passato Sebastian Giovinco, Andrea Pirlo e Zlatan Ibrahimovic. Ma d’altronde oggi la Serie A è il campionato di calcio più americano d’Europa, con ben sei squadre del nostro massimo campionato di proprietà nordamericana, più diverse altre in Serie B.

Con l’avvicinarsi del Super Bowl, quindi, il campionato italiano ha deciso di mandare un messaggio a tutti i tifosi, da una parte e dall’altra dell’oceano, per celebrare l’evento. Ovverosia la finale del campionato di football NFL, che lunedì prossimo deciderà il campione nazionale: un evento che ogni anno raccoglie sempre più appassionati anche nel nostro paese.

La Serie A omaggia il Super Bowl

Si tratterà del 57° Super Bowl della storia, e andrà in scena nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio, poche ore dopo Napoli-Cremonese. La sfida è in programma allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, e vedrà opporsi i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs. I fan italiani lo potranno seguire in diretta tv dalle 00.15 su Rai 2, e in streaming Rai Play e Dazn.

Per anticipare l’evento, la Serie A ha pubblicato oggi sui suoi canali social una grafica apposta dedicata al Super Bowl. Sei caschi da football americano con colori e simboli ispirati alle prime squadre della classifica del campionato italiano: Napoli, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Milan. Un piccolo tributo ai cugini dell’altro “calcio” d’oltreoceano.