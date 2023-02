Sampdoria-Inter, la decisione di Inzaghi su Brozovic e Lukaku

Tutto pronto per la sfida tra Sampdoria-Inter, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo il pareggio beffa contro il Monza nei minuti finali. Occhio anche alle nuove scelte di Inzaghi

L’Inter è pronta a confermare il suo ottimo percorso in campionato dopo le recenti vittorie e risalita in classifica. Occhi puntate sulle nuove scelte di Inzaghi in vista del match contro la Sampdoria. Stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico nerazzurro potrebbe promuovere nuovamente titolare Brozovic dopo il lungo infortunio. Possibile chance da titolare anche per Lukaku, pronto a contendere una maglia a Dzeko.

Brozovic potrebbe ritrovare spazio in mezzo al campo in cabina di regia. Il centrocampista croato prenderà il posto di Mkhitaryan, con Calhanoglu pronto a far ritorno nella posizione di mezz’ala sinistra. Situazione da valutare, ma difficilmente Inzaghi deciderà di rinunciare al suo numero 77. Occhi puntati anche su Lukaku, ormai totalmente recuperato e pronto a giocarsi le sue chance.

Per quel che riguarda la decisione sul centravanti belga, Inzaghi potrebbe aspettare l’ultima rifinitura e valutare il da farsi con estrema calma. Anche in questa circostanza, però, crescono le possibilità di rivedere l’ex Chelsea al fianco di Lautaro Martinez dal primo minuto. Da valutare il possibile ballottaggio sulla destra tra Darmian-Dumfries.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni e il ritorno di Lukaku

Lukaku proverà a insidiare Dzeko per cercare di riprendersi un ruolo centrale all’interno della formazione nerazzurra anche in vista del futuro. Negli ultimi giorni, infatti, sarebbero trapelate alcune indiscrezioni sul possibile mancato accordo tra Inter e Chelsea per il suo riscatto a fine stagione. Diffcilmente i nerazzurri diranno addio al centravanti belga, soprattutto in caso di girone di ritorno da protagonista. Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria-Inter, match valido per la 22^ giornata di Serie A:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero, Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku/Dzeko.