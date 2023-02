Juventus, non solo Del Piero e Chiellini: un’altra stella nel club

La dirigenza della Juventus sta pensando di ammantare il nuovo assetto dirigenziale con figure amate dai tifosi: spunta un terzo nome

La mente di Max Allegri e della sua squadra è rivolta sulla gara di questo pomeriggio contro la Fiorentina. In campo, all’Allianz Stadium, i bianconeri cercano il terzo risultato positivo consecutivo tra campionato e coppa per risalire la classifica e riportarsi nuovamente nei quartieri che valgono un piazzamento in Europa, in attesa di capire cosa succederà sul fronte della giustizia sportiva.

Le intercettazioni emerse negli ultimi giorni in merito al caso Juventus hanno lasciato emergere diversi aspetti. Tra questi uno ce n’è uno che fa certamente piacere ai tifosi bianconeri, quello dell’ex capitano Alessandro Del Piero. Il suo profilo è comparso pure in un’intercettazione tra l’ex presidente Andrea Agnelli e il cugino John Elkann, CEO di Exor, la holding finanziaria della famiglia che tra le altre controlla pure la Juventus. Ci sono però anche altri nomi per la nuova dirigenza bianconera.

Juventus, non solo Del Piero: per la nuova dirigenza spuntano i nomi di Chiellini e Platini

Il piano di Andrea Agnelli e John Elkann era quello di riavvicinare l’ex capitano alla Juventus, come raccontato dal ‘Corriere della Sera’. In una telefonata del 6 settembre 2021, infatti, i finanzieri hanno riassunto che i due “discutono su come far riavvicinare Alessandro Del Piero alla società”, come poi è avvenuto. Questa è soltanto una delle tantissime intercettazioni pubblicate in queste ore.

A riguardo, ‘Tuttosport’, aggiunge che un primo passaggio in questo senso si era registrato ad agosto 2019 quando Del Piero e il club bianconero hanno siglato una partnership commerciale per aprire una Juventus Academy a Los Angeles. Un primo tentativo di disgelo tra l’ex attaccante e Agnelli.

L’ulteriore avvicinamento si è poi avuto il 16 aprile 2022 quando per la prima volta dopo dieci anni, Alessandro Del Piero è tornato allo stadio. L’ultima volta era stato il 13 maggio 2012 quando l’ex calciatore veneto ha dato l’addio alla squadra bianconera con tanto di giro di campo dopo la sfida con l’Atalanta. Il 48enne di Conegliano ha disputato 705 partite con la maglia juventina, siglando 290 reti.

Adesso con il nuovo assetto dirigenziale dell’area sportiva alle porte, scrive ancora ‘Tuttosport’, tra marzo e aprile non si escludono “rimpasti, aggiunte e variazioni” nonostante Cherubini e Manna godano di stima. L’obiettivo è quello di ammantare di juventinità il gruppo dirigenziale e per farlo si pensa a Giorgio Chiellini. Per ciò che concerne la sua figura però sarà importante capire fino a che punto sarà coinvolto negli sviluppi sull’inchiesta stipendi. L’altro nome che circola poi è quello di Michel Platini, ex presidente Uefa e da poco assolto dopo un lungo calvario giudiziario dall’accusa di frode alla Fifa.