Milan, grande attesa per Cardinale: novità per Maldini e Rafael Leao

Al Milan c’è grande attesa per il ritorno di Gerry Cardinale che porterà novità importanti sul futuro di Maldini e Rafael Leao

La vittoria contro il Torino ha dato un po’ di respiro a un Milan in crisi di prestazioni e risultati. Martedì 14 febbraio è prevista la sfida di Champions League con il Tottenham a San Siro. L’uscita prematura dalla Coppa Italia e lo 0-3 in Supercoppa rende gli ottavi ancora più importanti, anche perché si tratta di un sorteggio positivo rispetto alle altre possibili avversarie. In tribuna è atteso anche Gerry Cardinale per assistere alla partita, un arrivo in città che dovrebbe portare delle novità importanti sul futuro del Milan.

Il fondo RedBird non ha messo a disposizione ulteriori fondi per l’acquisto di Nicolò Zaniolo a gennaio. Così, l’attaccante giallorosso è andato al Galatasaray. Sono sorte delle critiche nei confronti della proprietà, che deve stabilire anche se il rinnovo di Rafael Leao è imprescindibile per la crescita del Milan del futuro oppure no. E tiene banco anche il futuro di Maldini e Massara.

Milan, incontro con Cardinale: novità Maldini e Leao

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto un punto sull’arrivo di Cardinale a Milano. Il proprietario del Milan parlerà con Maldini e Massara per definire il loro futuro: la scorsa estate hanno avuto pieni poteri sull’area tecnica, ma la mancata qualificazione in Champions cambierebbe le cose. E quindi, a fine stagione si farà un bilancio e l’addio dei due è tutt’altro che escluso. Poi si parlerà di Rafael Leao, con RedBird che aveva detto sì all’offerta da sei milioni a stagione fino al 2027, ma l’entourage del portoghese è intenzionato ad ascoltare le offerte dalla Premier League.

Argomento importante sarà anche il contenzioso che Leao deve risolvere con lo Sporting Clube de Portugal, dal valore di 19,5 milioni di euro. L’attaccante vorrebbe che pagasse il Milan e spetterà a Cardinale prendere la decisione definitiva. Il contratto scadrà nel 2024 e se nei prossimi mesi la situazione non dovesse sbloccarsi, il club rossonero cederà il giocatore al miglior offerente per evitare di perderlo a parametro zero.