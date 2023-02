Jankto fa coming out: “Sono omosessuale, non voglio nascondermi”

L’ex calciatore di Sampdoria e Udinese Jakub Jankto fa coming out: è il primo giocatore di alto livello a non nascondersi

Gli appassionati del calcio italiano lo ricordano per le sue esperienze all’Ascoli, all’Udinese e alla Sampdoria. Jakub Jankto, centrocampista ed esterno della Repubblica Ceca, ha deciso di fare coming out. E’ il primo giocatore di alto livello a decidere di non nascondere più la propria sessualità. L’essere gay nel calcio è ancora un tabù, nonostante sia il 2023. Il centrocampista ceco è il terzo di una massima serie a rendere pubblica la proprio omosessualità dopo Collin Martin (Stati Uniti d’America) e Josh Cavallo (Australia).

Ma è chiaro che il video di Jankto, tra l’altro molto bello, faccia un effetto diverso. Perché è un calciatore che ha giocato e gioca ad alti livelli, sia a livello di club, sia in nazionale. Le sue prestazioni con Udinese e Samp le ricordano in tanti, e dopo c’è stata anche l’esperienza in Liga, al Getafe. Oggi gioca a casa sua, allo Sparta Praga, in prestito con diritto di riscatto proprio dal club spagnolo.

Il video pubblicato da Jankto

Di seguito, le parole di Jakub Jankto nel video pubblicato sul suo account Instagram: “Sono Jakub Jankto, come tutti gli altri ho punti di forza, debolezze, ho una famiglia e i miei amici. Il mio lavoro lo svolgo con professionalità, passione e voglio vivere la mia vita con libertà”. Poi prosegue: “Senza paure, pregiudizi, violenza, ma con amore. Sono omossessuale, non voglio nascondermi più”. Parole bellissime, che possono servire da monito e da esempio anche per altri calciatori per vivere la propria vita in libertà senza paura del giudizio degli altri.

Sono tanti i commenti positivi ricevuti da Jankto in seguito al video. Anche diretti verso il centrocampista dello Sparta Praga: come il ‘respect bro‘ del compagno di squadra, Laci, o gli applausi del Getafe e di Haraslin. Ma sono veramente tanti i commenti: dal Real Madrid alla Juventus, passando per alcuni giocatori della Serie A come De Roon e Meret