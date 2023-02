Tiribocchi: “Punto tutto su Frattesi, sarà il Barella del domani”

Simone Tiribocchi è stato un attaccante prolifico soprattutto con le maglie di Torino, Atalanta e Chievo Verona in serie A, oggi è un apprezzato commentatore su Dazn delle vicende del campionato. L’abbiamo intervistato facendo una panoramica sulla cavalcata del Napoli, sulla coppia Osimhen-Kvaratskhelia e sui talenti che stanno venendo fuori nel nostro campionato come Frattesi del Sassuolo.

Haaland e Foden soltanto insieme hanno fatto più gol di Osimhen e Kvaratskhelia che sono davanti anche a Mbappè e Neymar. Cosa ne pensi di questa coppia del Napoli?

“Ciò che mi piace di più è che entrambi hanno la propensione al gol, sono dei finalizzatori ma allo stesso tempo pensano al successo del Napoli. Si cercano, mettono il bene della squadra davanti a quello individuale. Da ex attaccante poi è impressionante la velocità con cui Osimhen è migliorato, può diventare un campione. È un piacere vederlo giocare”

Credi che il Napoli possa fare strada anche in Champions League?

“Penso che possa giocarsela, sta scrivendo pagine di storia a partire dallo scudetto che manca dai tempi di Maradona”

Qual è stato secondo te il fattore determinante per la crescita di Osimhen?

“Le scelte dell’allenatore fanno la differenza, innanzitutto la fiducia da parte di tutti. Spalletti poi ha costruito una squadra che lo esalta perchè è propositiva, cerca la profondità, crossa tanto e lui è molto bravo di testa. Penso che l’identità del Napoli abbia favorito anche lo straordinario impatto di Kvaratskhelia sul calcio italiano alla prima stagione”

Quanto è distante in questo momento Osimhen da Haaland a tuo avviso?

“Osimhen si sta avvicinando ad un livello eccelso, per me a livello europeo è uno dei più forti, sta valorizzando il suo senso del gol ma è umano. Haaland, invece, ha caratteristiche uniche, è una macchina, freddo, cinico sotto porta, ha tantissima fame d’arrivare al successo”

Segui costantemente le vicende della nostra serie A, ci sono dei giovani su cui punteresti per il futuro?

“Partendo dal Napoli, credo per esempio che Osimhen abbia ancora dei margini di crescita da poter percorrere nel lavoro nello stretto, spalle alla porta, nelle scelte dentro l’area di rigore mentre penso che Kvaratskhelia sia già arrivato al massimo. Non credo possa migliorare ancora di più in maniera esponenziale. Samarzdic è un profilo molto interessante ma punto tutto su Frattesi. Sono convinto che diventerà un punto fermo della Nazionale, farà il percorso di Barella. Appena arriverà in una big, riuscirà a tirar fuori ancora di più le sue qualità. Considerando la mancata qualificazione ai Mondiali, che racconta che non stiamo messi bene in Nazionale, può essere un giocatore prezioso”

A centrocampo i talenti non mancano, servirebbe magari qualche centravanti italiano in più. Oggi Tiribocchi andrebbe in Nazionale…

“Avrei fatto sicuramente qualche stage (ride, ndr)”