Napoli-Osimhen, la ‘profezia’ del terzo anno è chiara: addio inevitabile?

Victor Osimhen verso l’addio al Napoli? Troppo presto per dirlo, ma c’è una profezia che gela i tifosi azzurri: ecco quale

Quest’anno è il leader indiscusso di un Napoli che sta stracciando record e concorrenza. Victor Osimhen è un uragano che infuria su qualsiasi campo della nostra Serie A, mettendo in crisi tutte le difese del campionato italiano. Arrivato già a sedici gol, il nigeriano è il capocannoniere della lega nostrana. E non dà alcun cenno di volersi fermare, avvertendo anche la Cremonese in vista della prossima gara di campionato da parte dei suoi azzurri.

I tifosi, dal canto loro, lo idolatrano e attendono di capire quale sarà il suo futuro. De Laurentiis lo ha dichiarato incedibile alla ‘Bild’, ma anche il presidente del Napoli sa bene che sarà difficile restare impassibili dinanzi a certe offerte. La Premier League è pronta a scatenarsi, con Manchester United e Chelsea in testa a competere per il cartellino di Osimhen.

Un cartellino valutato almeno 120-130 milioni di euro dagli azzurri, ma che rappresentano cifre tutt’altro che proibitive per i club di Sua Maestà. Pertanto, i tifosi del Napoli non riescono a dormire sogni tranquilli. Anche perché c’è una profezia che spaventa il supporting azzurro e che potrebbe preannunciare un addio dell’ex Lille.

Napoli, Osimhen e la profezia del terzo anno: i tifosi già tremano dinanzi all’addio del nigeriano

Quale profezia? Quella del terzo anno e quella che ha già colpito due bomber di assoluto livello, che hanno preceduto Osimhen nella storia del Napoli. È il caso di Edinson Cavani, arrivato nella stagione 2010-2011 e partito dopo la sua terza in azzurro, per un’offerta irrinunciabile da parte del Paris Saint-Germain. È il caso anche di Gonzalo Higuain arrivato nella stagione 2013-2014 proprio per sostituire l’uruguaiano e partito anche lui alla sua terza in azzurro. Per di più, per la rivale Juventus e per una clausola rescissoria da oltre 90 milioni di euro.

Insomma, la legge del terzo anno con i bomber del Napoli sembra non fare sconti. Soltanto Milik si è sottratto a questa insolita profezia, ma il suo cammino in azzurro non è paragonabile a quello dei nomi finora tirati in ballo. Anche Osimhen saluterà alla sua terza stagione al Maradona, oppure riscriverà una nuova storia e una nuova profezia? I tifosi attendono, intanto la Premier è pronta a scatenarsi.