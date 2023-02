Nuno Campos spaventa la Roma: “PSG e Chelsea seguono Mourinho”

Il vice allenatore Nuno Campos è intervenuto ai microfoni di Tv Play sul canale Twitch per discutere della situazione in casa Roma.

La Roma di Josè Mourinho vive una stagione particolare. Il club giallorosso è in piena zona Champions League ed allo stesso tempo è impegnato nei match validi per i Playoff di Europa League contro gli austriaci del Salisburgo, un impegno tutt’altro che semplice. Il club capitolino ha sempre mostrato un ottimo rendimento, ma la rosa corta ha di fatto complicato le cose alla squadra giallorossa.

La cessione di Zaniolo a febbraio ha ulteriormente complicato le cose e la Roma vive inoltre una situazione di difficoltà legata al futuro di Paulo Dybala e Josè Mourinho. I due sono gli uomini chiave della squadra e nelle ultime ore sono aumentati i rumors di mercato sul suo futuro. Nuno Campos, vice allenatore di Paulo Fonseca ed ex vice di Josè Mourinho è intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.it, ecco le sue parole:

“Mourinho è un grande allenatore e la Roma può e deve puntare a vincere trofei, sempre. Tuttavia va detto che ci sono altre squadre più attrezzate per portare l’Europa League nella sua bacheca. Dopo la vittoria della Conference l’Europa League sarebbe un grande traguardo, un colpo di livello internazionale”.

Roma, Nuno Campos punzecchia la società

Il tecnico ha rilasciato importanti dichiarazioni ed ha di fatto punzecchiato la società giallorossa per le recenti scelte: “La Roma, prima di pensare al futuro di Mourinho, ha bisogno di una squadra più attrezzata per vincere qualcosa in Italia. Al momento non è al livello di storici club come Inter e Juventus”. Infine una frecciata di calciomercato che preoccupa e non poco i tifosi:

“Mourinho è un grande allenatore e su di lui ci sono tante squadre interessate. Si parla del PSG e del Chelsea, anche se è vero che lui ha un contratto. Josè ha vinto tanti titoli ed è giusto che lo seguono”. Poi riguardo Artur Jorge, allenatore del Braga, Campos ha sentenziato: “Nessuno puntava su di lui in Portogallo, ma è pronto per i grandi campionati. Penso questo”.