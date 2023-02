Milan, Pioli può sorridere: gradito ritorno contro il Monza

Dopo la vittoria contro il Tottenham il Milan di Stefano Pioli scende nuovamente in campo e domani sera affronterà il derby con il Monza.

Il Milan campione d’Italia ha vissuto in questa prima parte del 2023 grandi difficoltà. Il club rossonero ha affrontato una serie di risultati negativi, ha perso la supercoppa italiana contro l’Inter e ha trovato numerose difficoltà, dovute a infortuni e ad episodi sfortunati. Gli ultimi giorni sono stati molto importanti per la formazione di Pioli che è riuscita a reagire.

Il club rossonero ha vinto questa settimana il match di andata degli Ottavi di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, un 1 a 0 firmato grazie alla rete dello spagnolo Brahim Diaz. I rossoneri sono apparsi in netta ripresa ed il tecnico della squadra campione d’Italia ha diversi motivi per sorridere.

I risultati e l’exploit di alcuni calciatori, come ad esempio il giovane Thiaw, sempre più sorprendente e decisivo. In attesa del ritorno in campo di Mike Maignan Pioli può sorridere. La squadra è al lavoro in vista del match di campionato di domani pomeriggio, il derby lombardo contro il Monza dei grandi ex Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Non sarà un match come gli altri per il club padrone di casa e anche il Milan è atteso da un match molto importante.

Milan, possibile rientro dal primo minuto

Il club rossonero necessita dei tre punti, impegnato sempre più nella corsa Champions League. Il Milan è terzo a pari merito con Roma e Atalanta e la lotta per l’Europa che conta è sempre più calda. La squadra si è sbloccata e ora c’è grande ottimismo attorno alla società. Intanto ci sono buone notizie in arrivo per la formazione campione d’Italia.

Secondo quanto riporta Sky Sport il difensore inglese Tomori ha pienamente recuperato ed è a disposizione per il Monza. Addirittura il tecnico Pioli lo ha provato come titolare in allenamento e il giocatore potrebbe tornare cosi dal primo minuto, nella nuova difesa a tre del club rossonero.