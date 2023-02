Calciomercato Inter, Inzaghi può sognare: il colpo è più vicino

L’Inter è vicina a mettere a segno il primo colpo in vista della prossima stagione: Simone Inzaghi aspetta il rinforzo del reparto avanzato

L’Inter mantiene una corsia preferenziale nella lotta per la qualificazione alla Champions League, alle spalle del Napoli, al momento quindici punti più su rispetto alla formazione di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro sta però preparando il primo colpo per la prossima estate.

La società interista, infatti, secondo quanto riferito dall’Inghilterra sembra essere vicina a mettere le mani ad uno degli elementi più interessanti arrivati quasi al termine del suo contratto. L’ad Beppe Marotta pertanto sembra essere propenso a sfruttare l’occasione per regalare ad Inzaghi un nuovo elemento per la sua prima linea.

Calciomercato Inter: nerazzurri in pole position nella corsa per Marcus Thuram, vicino all’addio al Borussia Monchengladbach

Già da tempo l’Inter ha messo gli occhi su Marcus Thuram. L’attaccante francese, figlio di Lilian – ex difensore di Francia, Juventus e Parma – e fratello di Khephren – centrocampista del Nizza -, è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, club al quale è arrivato dal Guingamp nel 2019.

L’Inter si è tuffata sul giocatore già in passato, salvo poi la scelta di virare su Joaquin Correa considerate le richieste della squadra tedesca giudicate eccessive. Ora, però, secondo quanto riferito dalla ‘BBC’, la società nerazzurra sarebbe in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del francese classe 1997.

Secondo l’emittente inglese, l’ad Beppe Marotta sarebbe in vantaggio su Manchester United e Bayern Monaco, le altre due formazioni in corsa per Marcus Thuram. L’attaccante transalpino in questa stagione ha segnato fino a questo momento 11 reti in Bundesliga (in 20 partite) e altre tre nella Coppa DFB (in due gare).

Il ragazzo nel corso della sua carriera ha totalizzato pure nove presenze con la nazionale maggiore della Francia (ha preso parte pure al Mondiale in Qatar) con cui ha vinto anche la Nations League nel 2021. Fin qui, si è inoltre proclamato campione nell’Europeo Under 19 del 2016.