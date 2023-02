Spalletti al Napoli per ‘colpa’ di Allegri: il retroscena

Massimiliano Allegri è una delle ‘cause’ per il quale il Napoli ha puntato su Luciano Spalletti: svelato il retroscena

C’è uno snodo cruciale del Napoli negli ultimi anni ed è quando è andato via Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis cercava un allenatore già da diversi mesi e la stagione 2020/21 dei partenopei si concluse con il quinto posto. L’1-1 casalingo col Verona spezzò i sogni di gloria della squadra di Gattuso, che era a una sola vittoria dalla qualificazione in Champions League. Ma fu la Juventus di Pirlo ad arrivare quarta e così i partenopei si dovettero accontentare del quinto posto.

Nel mirino di De Laurentiis, per succedere a Gennaro Gattuso, finì anche Massimiliano Allegri. All’epoca, l’attuale allenatore della Juventus non aveva incarichi ed era stato cercato da diversi grandi club, tra cui il Real Madrid. Probabilmente, la mancata qualificazione in Champions del Napoli fu decisiva per il ritorno alla Juve, per un secondo ciclo che fin qui non è stato ‘fortunato’ come il primo. E sorge un retroscena sull’arrivo di Spalletti all’ombra del Vesuvio che riguarda proprio Allegri.

Napoli, Allegri spese parole di stima per Spalletti

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha scritto sulle colonne del quotidiano il retroscena che riguarda i due allenatori: “Allegri spese delle parole di stima per Spalletti, che De Laurentiis aveva bloccato già da molto tempo, dopo aver detto al presidente che al Napoli non sarebbe più andato”. Poi prosegue: “Negli ultimi venti mesi, Allegri qualcosa di buono ha combinato centrando l’allenatore dei partenopei”. Una chiusura molto ironica riguardo la scelta del presidente del Napoli. Un retroscena che alimenta la teoria della predestinazione nella vita come anche nel calcio.

L’arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. Il Napoli oggi è vicino alla vittoria del terzo scudetto. Un successo che manca da trentatré anni e tra l’altro Spalletti non lo ha mai portato a casa in Serie A, ma solo in Russia allo Zenit. E stasera c’è la trasferta di Francoforte con l’Eintracht per gli ottavi di Champions League.