Juventus, spunta la data del rientro per Pogba: Allegri può sorridere

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto diverse problematiche in questa prima parte di stagione e non solo in Serie A.

La Juventus di Massimiliano Allegri è andata finora molto al di sotto delle aspettative, dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il club bianconero ha realizzato una campagna acquisti di grandissimo livello, acquistando colpi ad effetto come Paul Pogba ed Angel Di Maria e giocatori più funzionali ed utili come Bremer o Kostic.

La formazione bianconera, nonostante le ingenti spese, fatica però a decollare ed Allegri ha diverse grane da risolvere. La Juve ha avuto difficoltà in campo e fuori con la ‘spada di damocle’ relativa all’Operazione Prisma. I bianconeri hanno ricevuto 15 punti di penalizzazione, ma ci sono ancora rischi riguardo altre possibili accuse.

Allegri fatica a decollare in campionato, ha ricevuto pesanti batoste e società e tifosi non gli perdonano la dura eliminazione in Champions League. I bianconeri sono l’unico club italiano a non aver raggiunto la qualificazione agli Ottavi e i tifosi hanno più volte contestato il lavoro del tecnico di Livorno. Anche in campionato la squadra ha avuto alti e bassi, anche se, bisogna dire, la Juve sarebbe seconda senza penalizzazione.

Juventus, buone notizie da Pogba

I tifosi bianconeri hanno dovuto fare i conti con la vicenda legata all’infortunio del talento francese Paul Pogba. Il campione transalpino è esploso con la maglia della Juve, ma dopo anni è stato ceduto con una mega plusvalenza al Manchester United. Questa estate Paul ha fatto ritorno alla Continassa e c’era grande entusiasmo attorno a lui. La situazione non ha rispettato le previsioni ed il calciatore, a causa di un grave infortunio, ha ancora 0 minuti in questa stagione.

Una situazione preoccupante e che nelle ultime settimane aveva fatto infuriare i tifosi bianconeri. Le ultime indicazioni riguardo all’asso francese sembrano però essere abbastanza positive. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Pogba potrebbe rientrare presto. Il calciatore ha dato buone indicazioni con la partitella di ieri con la Juve NextGen e l’obiettivo di Allegri, secondo la rosea, è convocare il francese per il derby di martedi prossimo contro il Torino di Ivan Juric.