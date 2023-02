Milan, Pioli può sorridere: il dato ufficiale non lascia dubbi

La vittoria del Milan contro l’Atalanta porta con se non solo i tre punti, ma anche un dato che farà felicissimo Stefano Pioli.

Il Milan supera l’Atalanta grazie alle reti di Musso e Messias. Un successo importante che da un lato consente ai rossoneri di allungare su di una diretta rivale per il quarto posto dall’altro di agguantare in classifica i cugini dell’Inter.

Naturalmente c’è grande soddisfazione da parte di Stefano Pioli, il quale nel post partita ha dichiarato: “Le sconfitte ci avevano tolto un po’ di fiducia soprattutto perché poi sono arrivato prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Vincere invece ci ha ridato voglia di fare le cose per bene. La squadra adesso è guarita. Possiamo dire che non saremo mai perfetti, ma torniamo a giocare con le nostre caratteristiche.”

Qualche rimpianto per non averla chiusa prima: “Si, potevamo e dovevamo chiuderla prima, però l’importante era dare continuità. Fino ad ora non ne avevamo mai vinte 4 di fila in questa stagione. Poi sapevamo di trovarci contro un avversario ostico. Abbiamo lavorato tanto, gestito bene la palla ed è chiaro che dobbiamo fare ancora tanti punti per arrivare nei primi 4 posti”

Milan, il dato che fa sorridere Pioli: quarta partita di fila senza subire gol

C’è però un altro dato importante che rende il tecnico del Milan felicissimo per quanto accaduto questa sera. Con il 2-0 di San Siro contro l’Atalanta il Milan è infatti alla quarta partita consecutiva nella quale non solo riesce a portare a casa i tre punti, ma lo fa anche senza subire gol. Per una squadra che, ad un certo punto della stagione, era accusata di subire troppo, è un dato da non sottovalutare.

Il dato diventa ancora più importante se si considera che l’ultima volta che ciò era accaduta risale al febbraio del 2018, esattamente 5 anni fa. In quel caso il Milan riuscì a non subire reti in tre partite di Serie A e due di Europa League. In quel caso si trattava del Milan di Gennaro Gattuso che aveva sostituito a stagione in corso Vincenzo Montella.