Allegri sorride, ufficiale la firma: la Juventus ha il suo leader

La Juventus, nella giornata odierna, ha ufficializzato un’operazione di mercato. La firma tanto attesa è arrivata, Allegri può sorridere.

La Juventus ha ricominciato a crederci. I rientri ad alti livelli di Federico Chiesa e di Paul Pogba, uniti alla vittoria ottenuta ai danni del Torino, hanno fatto tornare il buonumore nell’ambiente bianconero che ora sogna di continuare a scalare la classifica. La Roma quinta è a +9 mentre ammontano a 10 i punti di svantaggio rispetto alla Lazio quarta. Un gap, questo, che la Vecchia Signora conta di azzerare nelle 14 partite che mancano ancora alla conclusione della Serie A.

La società, infatti, ritiene vitale la partecipazione alla prossima edizione della Champions. Il pass potrà essere conquistato anche vincendo l’Europa League tuttavia la squadra di Massimiliano Allegri proverà comunque a piazzarsi tra le prime 4 del campionato, in modo tale da aumentare la chance di qualificarsi al torneo più prestigioso d’Europa. Il tutto, ovviamente, in attesa delle sentenza relative all’inchiesta Prisma. La squadra, nella mattinata odierna, si è allenata in vista della trasferta sul campo della Roma reduce dalla sconfitta a sorpresa patita per mano della Cremonese.

La lista dei convocati, salvo sorprese, dovrebbe contenere il nome di Fabio Miretti tornato a lavorare insieme al gruppo dopo l’infortunio alla caviglia rimediato il 7 febbraio. Una decisione definitiva verrà presa soltanto più avanti con Allegri che, allo stadio “Olimpico”, metterà in campo la migliore formazione possibili. In difesa quindi, al posto di Leonardo Bonucci non ancora al meglio, spazio a Danilo che oggi ha prolungato il proprio matrimonio con la Juventus.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Danilo

Il brasiliano, stando a quanto si legge nel comunicato pubblicato nel portale online del club, ha rinnovato fino al 2025. Un’ottima notizia per Allegri, alla luce del rendimento offerto dall’ex Real Madrid e Manchester City: per lui, oltre a numerose prestazioni di livello, anche 3 gol ed altrettanti assist in 33 apparizioni complessive. Un bottino positivo che testimonia, una volta di più, l’importanza di Danilo all’interno del progetto tecnico della Juventus.

Definita la sua posizione, il club nelle prossime settimane dovrà valutare quella di altri elementi della rosa. È il caso di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, legati alla Juve fino a giugno. Il primo piace al Barcellona mentre il secondo ha diversi estimatori in Premier League. Allegri vorrebbe trattenere entrambi, ma tutto dipenderà dal modo in cui si concluderà la stagione. Un rebus pure il futuro di Alex Sandro mentre Juan Cuadrado, salvo sorprese, verrà lasciato libero di trovarsi una nuova sistemazione. La rivoluzione è appena agli inizi.