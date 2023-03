Roma, Tiago Pinto studia la rivoluzione: in due hanno già il biglietto pronto

In casa Roma si prepara una vera e propria rivoluzione per la prossima estate. In due sono già pronti a partire alla fine della stagione.

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, dove c’è stata anche l’espulsione di Josè Mourinho, è tempo di grandi riflessioni in casa Roma. C’è da capire dove risiedono i problemi di una struttura tattica che non sempre pare in grado di sostenere il peso di un pressing importante da parte delle avversarie, soprattutto quando queste sono di media-bassa fascia. C’è tanto lavoro da fare per Mourinho, e nei prossimi giorni lo stesso allenatore portoghese conoscerà anche il responso del ricorso fatto dal suo club contro la squalifica. Certo, al netto della presenza dell’allenatore o meno per il prossimo match di campionato, c’è bisogno di una risposta pronta da parte della squadra.

Nelle ultime cinque partita la Roma ha vinto soltanto due partite, perdendone due e pareggiandone una. Un cammino decisamente altalenante che testimonia anche la mancanza di continuità sotto il punto di vista mentale. Certo, anche le coppa rappresentano un grande enigma e di sicuro anche l’impegnò di Europa League contro il Salisburgo avrà inciso quantomeno sotto il punto di vista fisico.

La proprietà guarda alla situazione con grande attenzione, e nel frattempo si pensa anche a cosa fare in futuro. Tiago Pinto sta lavorando già per la prossima sessione di mercato nella speranza di poter mettere in piedi una campagna acquisti in grado di migliorare la rosa attualmente a disposizione di Mourinho.

Roma, in estate sarà rivoluzione: in due già sicuri di partire

L’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ pone l’attenzione proprio sul futuro e quelle che saranno le strategie di mercato. Sarà una vera e propria rivoluzione per la squadra giallorossa, e ci sono già dei nomi che ormai sembrano destinati a lasciare. Uno di questi – scrive la rosea – è Karsdorp: dopo il reintegro in rosa sembra davvero difficile poter pensare ad una permanenza anche dopo la fine di di questa stagione.

Un altro giocatore ormai pronto ad andare via sarebbe Celik, giocatore che non ha mai trovato grande feeling con la piazza giallorossa e con l’allenatore. Proprio per queste due partenze, tra l’altro, lo stesso Tiago Pinto starebbe pensando a Juan Cuadrado proprio per inserire un elemento di assoluto valore al posto di Celik e Karsdorp.