Roma, Mourinho ancora nel mirino: “Non ci sta capendo niente”

Dopo la sconfitta contro la Cremonese il tecnico della Roma Josè Mourinho è finito al centro delle polemiche.

La Roma di Josè Mourinho è finita al centro delle polemiche per il clamoroso tonfo nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi sono caduti, per la seconda volta quest’anno, contro la Cremonese, alla sua prima vittoria in campionato. Tante polemiche nel post partita con Josè Mourinho espulso e criticato per alcune scelte durante la sfida.

L’ex calciatore e tecnico Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di Tv Play ed ha avuto dure parole per l’allenatore giallorosso. Ecco nello specifico le sue parole: “Non sono mai tenero quando accadono queste cose, un pò perchè la Roma ha un potenziale importante e ancora una volta ho visto una formazione che non comprendo”. Scarnecchia ha criticato la scelta di lasciare fuori Abraham, El Shaarawy e Matic, ed ha continuato: “Non si possono lasciare fuori questi tre in questo momento, a me Mourinho piace ma non ci sta capendo niente”.

La Roma ha sprecato l’occasione di raggiungere Inter e Milan al secondo posto e con questa sconfitta sono arrivate nuove critiche. Il tecnico ha proseguito: “Io dico sempre quello che penso, Belotti sta recuperando e si sta avvicinando a quello di Torino. Hai rischiato già in Coppa Italia ed è andata cosi, non puoi rischiare nuovamente adesso. Fin prima della partita non ero convinto della formazione”.

Roma, Scarnecchia attacca anche Rui Patricio

Non solo Mourinho perchè Scarnecchia ha attaccato duramente anche l’estremo difensore Rui Patricio. Ecco le sue parole: “Io credo che Rui Patricio non ha un portiere all’altezza, dopo Alisson non c’è stato nessuno in grado di fornire delle ottime prestazione e sono davvero rammaricato per questa sconfitta, ci è costata la seconda posizione in classifica”.

Infine un duro attacco a Mourinho: “Fisicamente la Roma stava bene, i ragazzi ci sono e credo che sicuramente è stata sbagliata la formazione. Lo ha detto anche Pellegrini, facciamo giocare i titolari, anche il Napoli lo fa solo dopo essere avanti di tre gol”.