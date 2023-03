Inter, Biasin netto: “A queste condizioni lo stadio non si farà mai”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Tv Play ed ha commentato le ultime in casa Inter.

L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà questa sera a San Siro il Lecce in un match che non può sbagliare. I nerazzurri non possono fallire e la formazione milanese deve riscattare il ko recente di Bologna al Dall’Ara. Ora il club di Inzaghi è secondo in classifica insieme al Milan e ha un vantaggio residuo sulle principali avversarie.

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Tv Play ed ha parlato di tanti temi in casa nerazzurra. Ecco le sue parole sulla squadra di Inzaghi: “Non ho capito perchè quello dell’Inter è un momento difficile e quello degli altri no. Parliamo di squadre che sono alla pari o sotto a quella di Simone Inzaghi”. Poi il giornalista ha parlato della sfida di domenica contro il Lecce di Baroni:

“Bisogna avere rispetto del Lecce, ha già dimostrato di sapere fare calcio ad alto livello e gioca con la mente sgombra. Ha già raggiunto la salvezza, può scendere in campo spensierata. L’Inter soffre le squadre non di cartello e deve stare attenta, ma finora non credo abbia avuto un brutto 2023”.

Inter, Biasin sulla questione stadio

Il giornalista ha poi proseguito facendo il punto sulla questione stadio: “Se il presupposto è non fare lo stadio dove c’è area verde, lo stadio non si farà mai. Dove lo fai, al Duomo? Bisogna venirsi incontro, altrimenti non si farà mai”. Poi ha proseguito inoltre sulla situazione di San Siro:

“Continuo a pensare che l’opzione più probabile sia ancora quella di San Siro. Non lo ammettono ma è una cosa che converrebbe a tutti. Sul lungo periodo ognuno potrebbe farsi il suo stadio, ma in questo momento non vedo possibilità di trovare risorse. In ogni caso il Comune non può permettersi di avere San Siro abbandonato”.