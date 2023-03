Sarri ferma il Napoli capolista: una magia di Vecino espugna il Maradona

Il Napoli ospita la Lazio dell’ex Sarri al Maradona: ecco il risultato finale e i marcatori del match.

Il Napoli è sceso in campo, questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona, per affrontare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Il primo gol del match, complice un rinvio non efficace di Kvaratskhelia, è stato segnato al 67’ da Matias Vecino, con la squadra di Luciano Spalletti che è andata inaspettatamente in affanno.

Il Napoli, come accaduto esattamente una settimana fa, è sceso in campo anche se stavolta al Maradona per aprire una nuova giornata di Serie A. Contro la Lazio, che non ha reso agli azzurri vita facile.

Dopo un primo tempo tendenzialmente caratterizzato da equilibri, si è arrivati al 67’ per assistere al primo gol del match. Segnato dai biancocelesti ai danni del Napoli che in questa stagione ha dimostrato di poter fare grandi cose. Ma che stasera ha avuto più difficoltà.

Napoli-Lazio, gli azzurri cadono al Maradona contro l’ex Sarri: il risultato e i marcatori

Il Napoli ha ospitato in casa propria, per questa 25^ giornata, la Lazio e ha faticato contro la squadra di Maurizio Sarri. I biancocelesti si sono rivelati avversari ostici e il gol segnato da Matias Vecino ha pesato non poco. Poi il Napoli ci ha provato e riprovato sotto porta e le parate di Provedel hanno tenuto a galla la squadra della Capitale.

Spalletti ha poi cercato, subito dopo aver subito gol, ha cercato di smuovere gli equilibri schierando Matteo Politano al posto di Hirving Lozano, Elmas per Zambo Anguissa, Giovanni Simone per Piotr Zielinski e Ndombélé per Lobotka. Ma la palla non ne ha voluto sapere e gli azzurri non hanno segnato neppure un gol, restando a 65 punti in cima alla classifica. Mentre la Lazio ha superato Inter e Milan, piazzandosi a 48 punti in attesa che entrambe scendano in campo. Il match è terminato perciò sul risultato di 0-1.

Classifica di Serie A aggiornata

Napoli 65*, Lazio 48*, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juve 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli 28, Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Hellas Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11

* una partita in più