Serie A, i top della giornata 24: scappano Kim e Osimhen

Il Napoli comanda la serie A, gli azzurri spiccano anche nella nostra classifica generale con la fuga di Kim e Osimhen.

Ochoa è tra i protagonisti della vittoria della Salernitana contro il Monza. Il portiere messicano ha collezionato interventi importanti, su tutti la parata su Ciurria. I nostri utenti l’hanno premiato con il 59% dei voti e questo risultato gli consente di balzare sul podio, al terzo posto dietro Meret e Vicario.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Stavolta hanno votato 4092 persone, vi ringraziamo per la partecipazione al sondaggio che ha stabilito verdetti importanti: su tutti la fuga di Kim e Osimhen. Dati che certificano ancora di più la cavalcata del Napoli che in tre reparti su quattro comanda anche la nostra classifica generale.

Ochoa approda sul podio

La Salernitana è tornata alla vittoria contro il Monza, è riuscita a farcela anche grazie al contributo di Ochoa che soprattutto nel primo tempo è stato determinante. Spicca la parata su Ciurria, i nostri utenti l’hanno premiato con il 59% delle preferenze.

Questo risultato vale il terzo posto in classifica generale alle spalle di Meret e Vicario.

Con il 22% dei voti c’è Szczesny, autore di una parata fondamentale su un colpo di testa di Sanabria nella parte finale del primo tempo, in un momento decisivo della gara.

Chiude al terzo posto con il 19% Skorupski che più volte si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa soprattutto nel primo tempo.

Theo Hernandez trascina il Milan, Kim scappa in testa alla classifica

L’Atalanta come avversario ispira Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan come nella scorsa stagione ha rappresentato un fattore nel ribaltare l’azione da difensiva ad offensiva. Ha propiziato il gol del vantaggio con un bel tiro dalla distanza, entrato in porta dopo la deviazione beffarda di Musso. È stato un martello pneumatico sulla fascia sinistra, trascinando anche Leao dentro la partita. I nostri utenti l’hanno premiato con il 44% dei voti.

Alle sue spalle c’è Kim (29% dei voti), protagonista di un’altra prova molto efficace ad Empoli nelle chiusure e negli interventi difensivi. Il Napoli non è solo una macchina da gol, ha anche un bunker difensivo. Lo dicono i numeri: solo 15 gol subiti in campionato, Spalletti vanta la miglior difesa del campionato. Durante il mese di febbraio, il Napoli ha tenuto la porta inviolata con cinque clean-sheet consecutivi. L’ultimo gol subito dagli azzurri è quello di El Shaarawy lo scorso 29 gennaio.

Danilo (22% dei voti) è il miglior giocatore per continuità di rendimento nella stagione della Juventus, anche nel derby ha realizzato una prova di assoluto spessore. Il suo gol è il più pesante perchè inchioda il finale del primo tempo sul 2-2.

È tornato il Milan, si è rivisto il miglior Tomori che copre tanto campo con grande disinvoltura. Chiude la classifica dei difensori della ventiquattresima giornata con il 4% dei voti dei nostri utenti.

Kostic batte Orsolini nella sfida tra le ali

Martedì si è vista un po’ della Juventus che poteva essere senza gli infortuni e tutti i problemi avuti nel corso di questa stagione. Ha giocato Chiesa, è rientrato Pogba, Di Maria è sempre più dentro, c’è Vlahovic come riferimento di una squadra che fa blocco difensivo nella propria metà campo e riparte con qualità e gamba. In questo piano tattico Kostic è determinante, contro il Torino ha realizzato l’assist per il gol di Cuadrado e ha ispirato la traversa di Vlahovic. Una ripartenza ideale per la Juventus di Allegri sull’asse Fagioli-Kostic-Vlahovic.

Kostic ha vinto la sfida tutta sulla fascia con Orsolini, il serbo ha rimediato il 36% dei voti mentre l’esterno destro del Bologna si è fermato al 32%. Orsolini sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori, ha realizzato il gol decisivo contro l’Inter dopo quello alla Sampdoria. Il Bologna sogna l’Europa nel segno del suo talento.

La storia di Luis Alberto è scandita dai tormenti, a gennaio ha pensato di andare al Cadice ma il rapporto con Sarri sta finalmente trovando una quadratura. Contro la Sampdoria ha realizzato il gol-vittoria, una perla di classe che ha dato una vittoria preziosa e fondamentale per la corsa Champions ai ragazzi di Sarri. I nostri utenti lo mandano al terzo posto con il 22% dei voti.

Candreva può fare la differenza, l’ha dimostrato anche domenica contro il Monza. Ha trascinato la Salernitana con un’ottima prestazione, realizzando un gol e un assist e rendendosi più volte pericoloso. I nostri utenti gli hanno attribuito il 10% delle preferenze.

Osimhen sempre più in fuga, Tsadjout è una new entry

Osimhen è inarrestabile, ad Empoli ha segnato ancora e più volte ha fatto tremare l’Empoli con la sua potenza nell’attacco alla profondità. Non ha realizzato altre reti soltanto perchè ha ben funzionato in varie occasioni la tattica di mandarlo in fuorigioco.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 62% delle preferenze. È il dominatore assoluto della nostra classifica, viaggia a 50 punti, con 23 lunghezze di vantaggio su Kvaratskhelia che insegue.

Lo Spezia ha bisogno di Nzola (26% dei voti) che, al rientro in campo dal primo minuto, ha risposto presente sul campo dell’Udinese. Ha realizzato una doppietta, trascinando la squadra al debutto di Semplici verso un prezioso pareggio per la lotta salvezza.

Tsadjout è da tenere d’occhio, l’attaccante classe ’99 cresciuto nel vivaio del Milan sta trovando una sua dimensione alla Cremonese. Dopo la rete sul campo del Torino, ha sbloccato la partita contro la Roma con un gol fantastico. Una perla incastrata in una prova d’alto livello, durante la quale ha creato problemi ad Ibanez e sporcato spesso il possesso palla dei giallorossi. Ha preso l’8% delle preferenze.

Chiude i conti Beto che finalmente è tornato al gol dopo cinque gare di digiuno, porta a casa il 3% dei voti.

La classifica della ventiquattresima giornata

PORTIERI

Ochoa 5 punti

Szczesny 3 punti

Skorupski 2 punti

DIFENSORI

Theo Hernandez 5 punti

Kim 3 punti

Danilo 2 punti

Tomori 1 punto

CENTROCAMPISTI

Kostic 5 punti

Orsolini 3 punti

Luis Alberto 2 punti

Candreva 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Nzola 3 punti

Tsadjout 2 punti

Beto 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Ochoa sul podio, scappano Kim e Osimhen

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Ochoa 15 punti

Falcone 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Silvestri 9 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Dragowski 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Szczesny 5 punti

Skorupski 4 punti

Provedel 3 punti

Tatarusanu 3 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 23 punti

Baschirotto 16 punti

Theo Hernandez 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Di Lorenzo 10 punti

Danilo 10 punti

Dimarco 9 punti

Udogie 9 punti

Smalling 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Rrahmani 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Rrahmani 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Zappacosta 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Kalulu 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto+

Tomori 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Koopmeiners 15 punti

Lobotka 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Zielinski 10 punti

Kostic 10 punti

Bennacer 8 punti

Frattesi 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Rabiot 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Samardzic 5 punti

Mkhitaryan 5 punti

Orsolini 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Ricci 2 punti

Sensi 2 punti

Marin 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 50 punti

Kvaratskhelia 27 punti

Vlahovic 19 punti

Dybala 14 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Lautaro Martinez 9 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Nzola 5 punti

Zaccagni 4 punti

Abraham 4 punti

Berardi 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto