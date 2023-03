“Vinceremo un trofeo”: Fiorentina, le idee chiare di Jovic

Le parole dell’attaccante della Fiorentina Luka Jovic sulla possibilità di vincere un trofeo: i tifosi viola sognano a occhi aperti

La Fiorentina scenderà in campo questa sera contro il Milan alle 20:45. Vincenzo Italiano vuole dare continuità alla vittoria contro il Verona al Bentegodi. Dovrà fare a meno di Terzic, un’assenza pesante nell’ottica delle rotazioni visto anche l’impegno in Conference League. La viola sta vivendo un campionato difficile, ha raccolto meno di quanto potesse pur collezionando quasi sempre ottime prestazioni. Spesso è mancata fortuna e brillantezza sotto porta, un problema non da poco per chi vuole stare in alto.

Ma i percorso in Conference League e in Coppa Italia fin qui sono stati ottimi. La Fiorentina ha la concreta possibilità di vincere una Coppa a ventidue anni di distanza dall’ultimo titolo. Di questo ha parlato Luka Jovic, centravanti serbo che ha messo le cose in chiaro per questi ultimi mesi della stagione. Vuole regalare un sogno ai tifosi viola e vincere un trofeo. Nella sua carriera ne ha vinti dodici tra Stella Rossa, Benfica, Eintracht e Real Madrid.

Fiorentina, Jovic: “Ai miei compagni ho detto che vinceremo”

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Repubblica: “Quando sono arrivato ho detto ai miei compagni che vinceremo un trofeo, la Conference o la Coppa Italia. Da quando sono un professionista, ho vinto almeno un trofeo ogni anno e possiamo farlo anche qui. E’ importante prepararsi mentalmente e ripetere a noi stessi che possiamo vincere, perché abbiamo tutte le qualità. Dipende tutto dalla testa”. Una carica non da poco quella del centravanti serbo all’ambiente viola, che si prepara a un ciclo di partite che dirà tutto sul futuro della Fiorentina.

Oltre al Milan questa sera, ci sarà il Sivasspor, doppia sfida europea, nel mezzo la trasferta contro la Cremonese. Una sorta di antipasto per la semifinale di Coppa Italia, una grande occasione per la Fiorentina che di fronte potrebbe trovarsi una tra Juventus e Inter. Sarà fondamentale per Italiano andare avanti in entrambe le competizioni, per avere la possibilità di rigiocare le coppe europee anche nella prossima stagione.