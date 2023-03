Inter, finalmente due certezze: Inzaghi ora non ha dubbi

Simone Inzaghi alla ricerca di certezze. L’allenatore dell’Inter guarda a due elementi della sua squadra per costruire la cavalcata.

L’obiettivo di Simone Inzaghi, si sa, resta uno: trovare continuità, quella che è mancata che è mancata fino a questo momento. Una delle grandi falle nel sistema nerazzurro è rappresenta proprio da quella mancanza di mentalità nell’andare a tenere alta l’asticella del rendimento in campo in modo da poter portare a casa una serie di risultati utili consecutivi. Un problema, quello che vive la compagine nerazzurra, che coinvolge anche il Milan: per Pioli, infatti, il tarlo è praticamente lo stesso. La squadra rossonera, tra l’altro, ha dato dimostrazione di ciò anche nell’ultimo weekend, con la sconfitta patita per mano di una Fiorentina che nelle ultime settimane non si era dimostrata particolarmente irresistibile.

E cosi il Milan è scivolato di nuovo, proprio come i tifosi non volevano accadesse. L’Inter, invece, si è messa in carreggiata dopo la sconfitta improvvisa contro il Bologna. Tre punti con il Lecce erano davvero necessari anche per dare un segnale a tutto l’ambiente che ha continuato a spingere a sostenere la squadra anche con la presenza allo Stadio Meazza. Da San Siro, insomma, Inzaghi vuole ripartire per cercare finalmente quelle sicurezze che sono mancate fino a questo momento. Porto, Juventus e Fiorentina: un trittico fondamentale attraverso il quale si capirà se Inzaghi sarà finalmente riuscito a trovare quella quadra che è mancata nel corso della stagione.

Inter, le due certezze di Inzaghi: da loro vuole ripartire

L’allenatore vuole ritrovare certezze anche sul campo, cercando di capire su chi costruire la cavalcata dei prossimi mesi. E così ecco che Inzaghi ha trovato grandi garanzie in due giocatori che si stanno rivelando decisivi per gli equilibri di gioco. In primi Lautaro Martinez, che ha di fatto confermato la sua solidità mentale sul campo, riuscendo a trascinare la squadra e conquistando di diritto una maglia da titolare. Il ‘Toro’ ha un perno della manovra offensiva, mentre al suo fianco continueranno a giocarsi un posto Lukaku e Dzeko.

Poi il centrocampo. Mkhitaryan è diventato un elemento imprescindibile. Come riportato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, il giocatore armeno gode della grande fiducia del suo allenatore: in questo 2023 ben 14 presenze da titolare su 14 partite. Una vera e propria sentenza soprattuto per Brozovic che ad oggi parte dietro nelle gerarchie. Il croato sta cercando ormai da tempo la migliore condizione, ma fino a quando il suo rendimento sul campo non aumenterà, per Inzaghi resta una certezza quella di Mkhitaryan.