Torino, l’addio di Juric è vicino: tante proposte sul tavolo

Il futuro di Ivan Juric è sempre più lontano dal Torino: l’allenatore ha tante proposte sul tavolo e Vagnati valuta le alternative

La vittoria contro il Bologna ha garantito al Torino i tre punti dopo tre partite in cui è arrivato solo un punto. L’1-0 firmato da Karamoh, permette ai granata di restare a ridosso del settimo posto, che potrebbe portare alla qualificazione alla prossima Conference League. Molto dipenderà, però, da chi vincerà la Coppa Italia. Ivan Juric ha dato un gioco preciso al suo Toro, lo ha reso un’ottima squadra dal punto di vista difensivo, capace di essere concreto in attacco. Ci sono, però, delle mancanze dovute al mercato condotto la scorsa estate da parte del club.

Ed è proprio il mercato il punto che potrebbe favorire l’addio di Juric dal Torino. L’allenatore croato è molto ambizioso, più volte in diretta ha mandato delle frecciate a Urbano Cairo sulla volontà di alzare l’asticella, per capire dove il Toro può arrivare. Tuttavia, può subentrare una situazione di stallo a livello di classifica, navigando perennemente a metà strada tra le Coppe e la retrocessione.

Torino, vicino l’addio di Juric a fine stagione

Secondo quanto riferito da Repubblica, Juric ha sul tavolo diverse proposte, soprattutto dall’estero. Fin qui si sono fatte avanti Nizza in Ligue 1, Nottingham Forest e Southampton in Premier League e Wolfsburg in Bundesliga. Si tratta di club con risorse economiche importanti, che possono accontentare l’allenatore croato durante la prossima sessione di mercato. E’ chiaro, che andrà fatta una scelta oculata, perché la differenza tra Ligue 1, Premier e Bundesliga è evidente.

Dall’altra parte, c’è un Torino che non fa una piega e il direttore sportivo Vagnati cerca i possibili sostituti. Il club granata vorrebbe un altro ‘discepolo’ di Gasperini, proprio come Juric, e i nomi valutati sono quelli di Thiago Motta e Palladino, con Bocchetti più defilato. Il Toro ha pensato anche a nomi con caratteristiche diverse, come Italiano e Dionisi. Ma il futuro è in continua evoluzione e manca ancora diverso tempo alla fine della stagione.