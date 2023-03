PSG umiliato in Champions, la stella esce allo scoperto: sfogo senza filtri

Una delle stelle del PSG, amareggiato per l’eliminazione prematura dalla Champions League, ha ammesso sui social il fallimento dei transalpini

Anche questa volta il Psg ha mancato l’obiettivo Champions League. Come avvenuto un anno fa, quando ad interrompere il percorso dei francesi è arrivata la rimonta del Real Madrid negli ottavi di finale, la squadra parigina si è fermata contro il Bayern Monaco.

Rispetto ad allora, però, questa volta la formazione transalpina non è riuscita a vincere nessuna delle due gare contro i rivali. Il Bayern Monaco, infatti, già vittorioso nella gara d’andata giocata in Francia (0-1 con rete di Coman), si è ripetuto nella sfida di ritorno, accartocciando il PSG con le marcature di Choupo Moting e Gnabry. Dopo aver sfiorato il gol con Vitinha nella prima parte (salvataggio sulla linea dell’ex Juventus de Ligt dopo un errore macroscopico di Sommer con i piedi), i francesi sono crollati nella ripresa. Oggi, puntuali, sono arrivate le scuse di uno dei giocatori più rappresentativi all’interno di uno spogliatoio comunque stellare.

PSG, Sergio Ramos si scusa: “Non siamo stati all’altezza della Champions League ma torneremo”

Il difensore spagnolo Sergio Ramos è stato uno dei migliori in campo nel doppio confronto con il Bayern. Il centrale di Camas, protagonista di una buona prova nel match d’andata, ha provato a tenere in piedi la difesa del PSG pure nel confronto di ritorno, inoltre è stato l’uomo più insidioso dei transalpini pure nell’altra area. Nel secondo tempo, infatti, con due colpi di testa successivi a palla inattiva ha sfiorato la rete. Nel primo caso è stato bravissimo Sommer a riscattarsi di un errore precedente, nel secondo invece la palla si è persa larghissima di poco.

Il difensore, che ha poco da imputarsi, ha comunque chiesto scusa ai suoi tifosi attraverso un post pubblicato in queste ore sui suoi canali social. “È una profonda delusione tanto per voi quanto per noi. Non siamo stati in grado di essere a livello della Champions League. Non abbiamo saputo gestire i dettagli e pertanto dobbiamo dire addio a uno dei nostri obiettivi stagionale. È doloroso ma i campioni rinascono dopo le sconfitte e si forgiano attraverso le avversità. Torneremo”, ha scritto l’ex Real Madrid, che dopo un primo anno trascorso quasi interamente fuori per problemi fisici, quest’anno è tornato regolarmente al suo posto.

Lo spagnolo, che festeggerà i suoi 37 anni il prossimo 30 marzo, è in scadenza con il PSG al termine di questa stagione. Il suo futuro si deciderà nei prossimi mesi.