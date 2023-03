Bologna, l’omaggio al Dall’Ara da Lamborghini e Lego: 20.000 mattoncini

Una partnership pluriennale, Lamborghini e Bologna Fc sanciscono un legame storico con la riproduzione di un simbolo della città.

Bologna Fc e Lamborghini: due aziende, o due famiglie, simbolo della cultura bolognese e dello spirito che la città incarna.

Due eccellenze, del calcio italiano e dei motori, che unite tramandano l’Italia nel Mondo.

Il Bologna Fc è uno dei club più blasonati d’Italia: sette volte campione d’Italia e prima squadra italiana a conquistare un trofeo continentale.

Automobili Lamborghini, fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1963 a Sant’Agata Bolognese, è una delle eccellenze italiane nel Mondo. Se oggi l’Emilia-Romagna è chiamata Terra dei Motori è anche grazie a Lamborghini, che da sempre è simbolo di tecnologia, ricerca e sviluppo nel settore automobilistico.

Il 2023 è un anno importante per la casa automobilistica bolognese, che in occasione dei suoi 60 anni di vita, darà vita a numerosi eventi per festeggiare questo importante traguardo.

Bologna Fc e Lamborghini, un legame storico

La partnership pluriennale tra Lamborghini e Bologna Fc è costellata di iniziative importanti.

Nel 2022, ad esempio, alcuni giocatori del Bologna hanno posato accanto alle supersportive Lamborghini a sostegno di Movember, campagna di sensibilizzazione sulla salute dell’uomo, svolta nel mese di novembre. Le maglie indossate per l’occasione sono poi state autografate e messe all’asta.

Oggi si celebra e si sancisce nuovamente la partnership tra Bologna Fc e Lamborghini. Per l’occasione Lego ha creato un’esclusiva riproduzione della Torre Maratona, simbolo dello stadio Renato Dall’Ara, così chiamato in onore del presidente più vincente e longevo della storia del Bologna Fc.

La riproduzione sarà composta da 20mila mattoncini.

Perseveranza, dedizione e precisione sono i valori che hanno in comune le aziende che hanno dato vita a questa iniziativa. Resa possibile grazie alla collaborazione tra Lamborghini e l’azienda di mattoncini. L’iniziativa è stata lanciata sui canali ufficiali della casa automobilistica.

“La nostra storia è segnata dalle nostre radici, per questo motivo celebriamo sempre i nostri luoghi d’origine, senza i quali oggi non saremmo Lamborghini. Il legame storico con il Bologna Fc è una parte fondamentale del nostro percorso. Grazie all’aiuto di Lego, possiamo festeggiare questa partnership attraverso questa fantastica riproduzione della Torre Maratona”, ha dichiarato Lamborghini.