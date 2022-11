Thiago Motta chiude in bellezza il 2022: Sassuolo sconfitto a Bologna

Bologna-Sassuolo è appena finita. La squadra di Thiago Motta batte i neroverdi di Alessio Dionisi grazie a tre gol messi a segno.

Il Bologna di Thiago Motta si aggiudica il derby emiliano contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Allo stadio Renato Dall’Ara, la formazione di casa mette a segno due gol che sono decisivi per il risultato finale. Non riesce a pungere, invece, l’undici di Alessio Dionisi, sconfitto al momento del triplice fischio.

Fondamentali le reti di Aebischer, di Ferguson e di Arnautovic che, anche per la gioia dei fantallenatori, torna al gol su azione dopo settimane di digiuno. I padroni di casa conquistano i tre punti partita.

Bologna-Sassuolo, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci ha pensato Aebischer allo scoccare della prima mezz’ora di gioco. Il cross col mancino di Lucumì è perfetto: il contromovimento dello svizzero mette fuori dai giochi Ferrari. La deviazione verso la porta di Consigli è decisiva: 1-0 per il Bologna.

Il 2-0, invece, arriva nei secondi quarantacinque minuti di gara. Soriano fa fuori Obiang e lancia il pallone verso Arnautovic: il centravanti salta Consigli con un dribbling e mette il pallone in rete a porta praticamente sguarnita. Al minuto 77, poi, c’è spazio anche per il terzo gol dei locali: il tiro a giro di Ferguson è imprendibile per il portiere del Sassuolo che non può far altro che raccogliere il pallone in rete.

Classifica Serie A

Napoli* 41, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese* 24, Torino 20, Fiorentina 19, Bologna* 19, Salernitana 17, Empoli* 17, Sassuolo 16, Lecce* 15, Monza 13, Spezia 10, Cremonese* 7, Sampdoria* 6, Verona 5.

*una gara in più