Infortunati Juventus, esami e novità per Di Maria e Chiesa

Tengono banco gli infortunati in casa Juventus. Di Maria, Chiesa e Alex Sandro hanno svolto gli esami strumentali del caso per stabilire l’entità del ko e i possibili tempi di recupero. Piccolo allarme per Allegri in vista delle prossime gare

Punto interrogativo sui tempi di recupero di Di Maria, Chiesa e Alex Sandro. I tre bianconeri, infatti, questa mattina, hanno svolto gli esami strumentali per stabilire l’entità dei rispettivi infortuni e i possibile tempi di recupero. Cresce l’ansia per Chiesa dopo la piccola distorsione del ginocchio destro, sono attesi i verdetti nelle prossime ore.

Nessuna particolare preoccupazione per Di Maria, il quale ha accusato un affaticamento muscolare e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà stare a riposo per qualche giorno. A rischio la sua presenza per la sfida della 26^ giornata contro la Sampdoria. Stesso discorso per Chiesa, il quale resta a forte rischio anche per il match di ritorno contro il Friburgo.

Per quel che riguarda Alex Sandro, invece, il difensore brasiliano ha accusato un problema muscolare ai muscoli flessori. Quasi certa la sua assenza per la sfida contro i blucerchiati in programma domenica sera. Come sottolineato da Allegri, la speranza è che l’infortunio di Chiesa non sia nulla di particolarmente preccupante.

Infortunati Juventus, allarme contro la Sampdoria

Tre infortunati, più le condizioni precarie di De Sciglio e Pogba, i quali, però, torneranno a disposizione per la sfida contro la Sampdoria. Allegri dovrà fare a meno anche dello squalificato Kean. In attacco potrebbe essere adattato Miretti nel ruolo di seconda punta atipica. Sono attesi i verdetti sui tempi di recupero di Di Maria e Chiesa, ma difficilmente i due esterni offensivi torneranno a disposizione di Allegri fin da subito.

Da valutare anche le condizioni fisiche del giovane Iling, in quale ha accusato un piccolo fastidio a una vecchia cicatrice. L’ex Chelsea potrebbe tornare nella lista dei convocati contro la Sampdoria. Di seguito le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Kostic; Miretti, Vlahovic.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé