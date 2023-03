Eintracht, gli ultras ripuliscono il treno e restituiscono un portafoglio

Il Napoli giocherà questa sera contro l’Eintracht, ma bisogna sottolineare un bel gesto proprio dei tifosi tedeschi.

Dopo la vittoria di sabato scorso per 2-0 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso questa sera dalla gara di ritorno contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner.

Il Napoli, visto il risultato di 0-2 rimediato nel match di andata, è sicuramente super favorito per il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea per club. Tuttavia, gli uomini di Luciano Spalletti dovranno prestare tantissima attenzione alla squadra tedesca. L’Eintracht di Francoforte, di fatto, cercherà di fare di tutto per cercare di sbloccare il prima possibile la gara, visto che non avrà nulla da perdere.

Anche lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito in conferenza stampa la pericolosità del team guidato da Glasner: “E’ la prima finale della stagione. Siamo di fronte ad una grande sfida, voglio vedere una squadra affamata”. Tuttavia, i giorni precedenti alla gara contro l’Eintracht è stata contraddistinta anche dalle polemiche per le varie decisioni di aprire o meno lo Stadio Diego Armando Maradona ai tifosi tedeschi. Proprio su questi ultimi, arrivati in parte a Napoli già nella serata di ieri, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Napoli-Eintracht di Francoforte, il racconto del viaggio degli ultras tedeschi

Vi abbiamo raccontato minuto dopo minuto del viaggio a Napoli dei tifosi dell’Eintracht nonostante il divieto di trasferta. Circa 400 fans del club tedesco sono giunti in città via treno passando per Salerno. Innanzitutto, non trova conferme la presenza anche di ultras della Salernitana che hanno un forte rapporto d’amicizia con la tifoseria dello Schalke 04, rivale dell’Eintracht Francoforte. Mentre è confermata la presenza di alcuni tifosi dell’Atalanta.

Il racconto fornito da alcuni viaggiatori in cui i sostenitori dell’Eintracht erano posizionati in due carrozze specifiche, però, trasferisce almeno una fotografia di buon senso in queste storie di tensione di cui vi diamo aggiornamenti dalla gara d’andata. I viaggiatori sul treno Salerno-Napoli ci hanno descritto due scene che di solito non fanno parte della cronaca degli spostamenti dei tifosi organizzati.

Secondo quanto abbiamo raccolto, gli ultras dell’Eintracht hanno ripulito le due carrozze in cui viaggiavano e raccolto i rifiuti in una busta. Non è finita qui, hanno anche ritrovato un portafoglio con denaro e, arrivati alla stazione, l’hanno consegnato alle forze dell’ordine. Uno squarcio di civiltà nei tormenti dell’ordine pubblico.