Napoli-Eintracht, avvistati 400 tedeschi a Salerno: arriveranno in città

A Napoli nervi tesi per la gara di domani contro l’Eintracht, e non solo per quanto accadrà in campo: tifosi tedeschi avvistati a Salerno.

Quello che si temeva sembrerebbe essersi verificato. Si gioca domani sera la gara di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte, e nonostante l’intervento delle autorità il rischio di tensioni è alto. Sono stati infatti avvistati poco fa a Salerno circa 400 sostenitori del club tedesco, che quindi si recheranno con buona probabilità a seguire il match di mercoledì sera al Maradona.

La preoccupazione nasce innanzitutto dai fatti dell’andata. A Francoforte, il 21 febbraio scorso, si erano verificati scontri tra tifosi tedeschi e napoletani, che sono stati all’origine del divieto di trasferta per il ritorno. Un provvedimento discusso e controverso, quello della Prefettura di Napoli, concordato col Ministero dell’Interno. Già una settimana fa, i tifosi del Bayern avevano infatti solidarizzato pubblicamente con quelli dell’Eintracht.

Il giorno seguente, la società di Francoforte aveva diffuso un comunicato molto duro verso le autorità italiane, annunciando un ricorso. Nei giorni successivi è successo di tutto. Prima l’accoglimento del ricorso da parte del TAR della Campania, che ha sospeso il divieto; poi un nuovo provvedimento della Prefettura. L’Eintracht ha ovviamente fatto ancora ricorso, che alla fine è stato però rigettato.

Napoli-Eintracht: i tifosi tedeschi sono a Salerno!

Niente trasferta, dunque, per i tifosi tedeschi. O almeno così dovrebbe essere in teoria. Le indiscrezioni esclusive arrivate a ‘Serieanews.com’ riportano infatti dell’avvistamento di circa 400 tifosi dell’Eintracht a Salerno. Sembra abbastanza ovvio si tratti di un gruppo intenzionato a presenziare domani sera allo stadio Maradona per supportare la propria squadra.

Ovviamente non è ancora chiaro se siano provvisti di biglietto, ma negli scorsi giorni era circolata voce di un accordo con i tifosi dell’Atalanta per ovviare al problema. I bergamaschi avrebbero acquistato i biglietti per girarli ai fan dell’Eintracht, aggirando quindi il divieto. Va inoltre sottolineato che il provvedimento delle autorità italiane è limitato ai soli residenti di Francoforte, quindi non implica che un tifoso residente fuori dalla città non possa recarsi allo stadio di Napoli.

Nel frattempo, Napoli si prepara all’arrivo dei tifosi tedeschi. Come potete vedere dalle foto riportate in questo articolo, la stagione del capoluogo campano è completamente blindata dai mezzi di polizia.