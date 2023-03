Atalanta, Gasperini: “Mancare la Champions non è un fallimento. È difficile…”

Le parole di mister Gasperini al termine di Atalanta-Empoli: l’allenatore interviene anche sulla corsa al piazzamento in Champions League.

È stata una rete di Hojlund all’86’ a far evitare all’Atalanta un pericoloso pareggio. La squadra di Gian Piero Gasperini ha trionfato al fotofinish sull’Empoli col risultato di 2-1. De Roon infatti insieme al collega danese ha risposto nel secondo tempo all’iniziale vantaggio per i toscani siglato da Ebuehi.

Con questa vittoria la Dea si ritrova sesta in classifica, momentaneamente a +7 sulla Juventus, in attesa di capire il risultato della sfida fra i bianconeri di Max Allegri e l’Inter. A San Siro infatti si concluderà con il derby d’Italia la giornata di Serie A. Dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare, l’Atalanta tira un sospiro di sollievo con la vittoria odierna.

L’ha commentata ai microfoni di ‘SKY’ mister Gian Piero Gasperini, che ha favorito il punto della situazione sulla sua squadra, in un momento atipico rispetto alla linearità di prestazioni e risultati delle precedenti stagioni.

Atalanta, Gasperini dopo l’Empoli: “Mancare la Champions non è un fallimento”

“Siamo lì, è la 27esima giornata di fila che siamo in zona Europa. Non mi pare che vada così male”, afferma il tecnico. Poi prosegue: “Ci sono periodi con filetti positivi e altri meno. Accade all’incirca a tutte le squadre che competono con noi. Io sono soddisfatto della mia. Oggi ho visto ancora una volta attaccamento e abnegazione. Io mi baso sulla prestazione. Nel primo tempo è stata buona e poi nel secondo abbiamo concretizzato. Nel calcio capita che l’avversario venga su, faccia una bella giocata, rimpallo e becchi gol. È la bellezza del calcio”.

L’allenatore riflette poi sulla corsa per la vetta della classifica o meglio per il piazzamento a una delle competizioni europee, di cui principalmente la Champions League: “Per arrivare quarti i punti di distacco non sono tantissimi. Non è facile recuperare contro queste avversarie. Con un filotto possiamo rientrare. Io non penso in assoluto alla Champions, non credo di aver fallito in campionato se non si arriva lì. Con questo spirito la squadra arriverà il più in alto possibile”.