Inter-Juventus, il pronostico di Strama divide: “Il risultato più probabile…”

Domani il derby di Italia tra Inter e Juventus: attenzione al pronostico di Stramaccioni, l’ex tecnico dei nerazzurri divide tutti.

Una gara del genere non è mai una gara come tutte le altre. Lo sanno bene sia i tifosi dell’Inter che i tifosi della Juventus, che domani sperano di portare a casa punti fondamentali per le rispettive classifiche. Anche perché l’udienza decisiva del 19 aprile si avvicina e, in caso di restituzione dei 15 punti ai bianconeri, questi potrebbero balzare al secondo posto e distanziare proprio la truppa di Simone Inzaghi.

Un match importantissimo, alla quale nessuno dei due club arriverà con le ruote sgonfie. Lo assicura Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e attuale opinionista di ‘DAZN’. Il tecnico ha spiegato così ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Sono due squadre che conoscono l’importanza di questa partita che è diversa da tutte le altre – e di qui, aggiunge – Si affrontano le squadre migliori alle spalle del Napoli, almeno stando a quello che ha espresso il campo sino a questa giornata”.

Da Lautaro Martinez al pronostico di Inter-Juventus: Stramaccioni divide tutti, ecco le sue parole

Poi Stramaccioni tocca il tema capitano, un qualcosa di molto delicato in questo momento in casa Inter. E venendo alla figura di Lautaro Martinez, il trainer romano non ha mostrato troppi dubbi: “Con l’Arabia ha perso i galloni del titolare, però è stato bravo a risalire la corrente e a farsi sempre trovare pronto, risultando decisivo in finale. Anche lui si è dimostrato un leader e ha tutto per essere in pianta stabile il futuro capitano dell’Inter”.