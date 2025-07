Milan, riparte il casting per il dopo Theo: i nomi osservati da Tare. C’è anche un profilo dall’Arabia

I rossoneri hanno ripreso le ricerche per un terzino sinistro dopo la fumata nera per Archie Brown: scopri tutti i nomi osservati dal neo direttore sportivo

La ricerca per il terzino sinistro in casa Milan è immediatamente ripartita. Le ultime ore per i rossoneri sono state concitate e snervanti. Il club, infatti, aveva praticamente chiuso per l’arrivo di Archie Brown, classe 2003 del Genk che era destinato a giocare in Italia nella prossima stagione. Un colpo che sembrava praticamente fatto e che invece è saltato a sorpresa.

Il terzino inglese, infatti, ha preferito firmare per il Fenerbahce, con tanto di video sfottò da parte del club turco nei confronti del Milan. Uno smacco importante, che ha lasciato i rossoneri con un pugno di mosche in mano. La società è chiamata a reagire, con l’obiettivo di trovare immediatamente un terzino, così da rimpiazzare Theo Hernandez, partito per l’Arabia Saudita.

Milan, la short list di Tare: chi sono i terzini osservati

Il neo direttore sportivo, Igli Tare, è quindi chiamato a ripescare il suo database di nomi per trovare il profilo più adatto alle richieste di Massimiliano Allegri. Al momento, sembrerebbero tre i nomi più vicini all’identikit del nuovo terzino sinistro che dovrà acquistare il Milan.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il primo è quello di Melvin Bard del Nizza. Francese, classe 2000, compirà 25 anni a ottobre. Cresciuto nel Lione, si è trasferito nella sua attuale squadra 4 anni fa, collezionando 147 presenze con 5 gol e 5 assist. Imparagonabile a Theo Hernandez per numeri, ma pur sempre un nome che stuzzica. Il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Subito dietro, sarebbe emerso anche il nome di Miguel Gutierrez, classe 2001 del Girona. Cresciuto nel Real Madrid, ha cambiato squadra 3 anni fa e da allora ha collezionato 122 presenze con 6 gol e 19 assist. Il cartellino si alzerebbe ad almeno 20 milioni di euro, dato che lo spagnolo è un nome che piace molto, anche al Napoli di Antonio Conte.

Infine, proprio in queste ore avrebbe iniziato a circolare un rumor che proverebbe dall’Arabia Saudita. Nella short list di Igli Tare sarebbe presente anche l’albanese Mario Mitaj dell’Al-Ittihad. Classe 2003, compirà 22 anni ad agosto. Cresciuto calcisticamente in Grecia, ha fatto le ossa in Russia, prima di trasferirsi in Saudi Pro Leauge nel settembre del 2024 e definitivamente a gennaio scorso.

Il nazionale albanese è un profilo dal valore di mercato che si aggirerebbe al di sotto dei 10 milioni, la stessa cifra che sarebbe stata investita per Archie Brown. In Arabia conta 22 presenze con 1 gol e 2 assist, mentre in Russia aveva raggiunto le 49 presenze con 2 assist all’attivo.