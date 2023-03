“Non mi interessa…”: Sarri è netto dopo le polemiche in Lazio-Roma

Il tecnico della Lazio si pronuncia dopo le polemiche nel derby con la Roma. Ecco le parole di Maurizio Sarri al Gran Galà dello Sport

Una vittoria pesante, senza se e senza ma. La Lazio porta a casa il Derby contro la Roma e approfitta dello scivolone dell’Inter. Anche grazie al successo della Juventus, la formazione allenata e guidata da Maurizio Sarri si lancia al secondo posto in classifica. E in attesa della decisiva sentenza del 19 aprile in casa Vecchia Signora, i biancocelesti si godono la vista alle spalle del solo Napoli, distante a sua volta diciannove punti.

“Siamo davvero contenti di aver portato a casa questa vittoria. Abbiamo reso felice la nostra gente ed è questo quello che conta. Spero ora che questo trionfo ci dia benzina per il finale di stagione”: così Maurizio Sarri commenta dal Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentina. Il tecnico della Lazio si è detto felice ed entusiasta di come sta evolvendo il campionato dei suoi uomini, ora più che mai lanciatissimi verso un meritato piazzamento in Champions League. E con il crollo delle milanesi, i capitolino possono davvero porsi come alternative credibili per l’Europa che conta.

Sarri sulle polemiche in Lazio-Roma: il tecnico è netto e spiazza tutti, le sue parole

Di qui, però, Sarri si sposta anche sulle tante polemiche generatesi nel corso e dopo il fischi finale del derby contro la Roma. “Non mi interessa quello che dicono gli altri e gli avversari all’esterno… – ha sminuito e spiazzato tutti il tecnico della Lazio, che poi ha ripreso e spiegato – Solitamente mi estraneo da queste storie”.

E ancora: “Semplicemente, la nostra squadra ieri era quella più focalizzata sull’obiettivo e questa era la sensazione. Quando abbiamo preso in mano la gara, giocando in superiorità numerica, abbiamo sfruttato il vantaggio”. Infine sul secondo posto, Sarri è a dir poco prudente: “È un qualcosa che lascia il tempo che trova. Mancano ancora tante partite di qui alla fine e può succedere davvero qualsiasi cosa”.