Inter, il destino di Lukaku è un rebus: Marotta incontra il Chelsea, spunta un piano

L’Inter è dubbiosa rispetto alla decisione da prendere sul futuro di Romelu Lukaku e quindi pianifica di incontrare il Chelsea per mettere a punto il piano.

L’atmosfera magica e speranzosa con la quale Romelu Lukaku era stato riaccolto la scorsa estate dai tifosi dell’Inter, delusi per la conclusione dell’annata con la vittoria dello scudetto da parte del Milan, non ha trovato riscontro nella realtà. Il giocatore belga era stato riabbracciato come la luce della quale aveva bisogno l’attacco dell’Inter per ridestarne il gioco. D’altronde lo scudetto con Antonio Conte alla guida aveva ritrovato in Lukaku e Lautaro Martinez la sintesi e la formula perfetta.

Così l’Ad Marotta insieme alla dirigenza nerazzurra aveva trovato l’accordo col Chelsea sulla base del prestito oneroso per 8 milioni euro. Un’operazione di calciomercato considerata alla stregua di un’opera d’arte. Se si considera che appena mesi prima, ovvero nell’estate del 2021, Lukaku era stato ceduto proprio ai Blues ma per ben 115 milioni di euro.

Infortuni e calo della condizione hanno però complicato la stagione all’Inter di Romelu Lukaku, che a causa dei vari stop fisici ha salto anche i Mondiali di Qatar 2022 col Belgio. A questa situazione infelice è subentrata quella mentale, che ne ha condizionato il rendimento. Tanti errori sotto porta e meno reattività, che spingono l’Inter ad essere dubbiosa sulla sua riconferma in rosa.

Inter-Chelsea, in agenda l’incontro per Lukaku: il piano dei nerazzurri

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, considerata la stima e il rapporto col giocatore nonché la convinzione rispetto alla potenza dei suoi mezzi tecnici, l’Inter non vuole lasciare nulla di intentato, rispedendo il calciatore al Chelsea. Anzi, l’idea sarebbe quella di riunirsi con la dirigenza inglese e capire se si potrà lavorare su un’estensione del prestito ma con uno sconto sul valore del cartellino e della sua operazione.

Pensando al contributo altalenante in stagione, il Chelsea potrebbe anche propendere per il sì, ma bisognerà tenere anche in considerazione la legge del calciomercato. Nonostante tutto, Romelu Lukaku conta con vari estimatori e anche di valore. Pare che possa divenire una soluzione in più anche per il Bayern Monaco nonché per il Tottenham, si vocifera addirittura della Roma. Sono indiscrezioni e al momento della resa dei conti c’è da capire se un’offerta sarà presentata, ma il Chelsea sicuramente non ignora i segnali. L’Inter nemmeno, e si affretta a decidere.