Inter-Lukaku, alla fine ha avuto ragione l’Imperatore Adriano

Lukaku, l’Inter e la strana profezia di Adriano l’Imperatore. I tifosi esultano in attesa del ritorno, ecco svelato il motivo.

Un risultato tanto sofferto quanto importante. L’Inter supera il primo atto degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, grazie ad una rete di Romelu Lukaku. Il belga sembra sulla via della miglior condizione, proprio come aveva assicurato qualche giorno fa il DS nerazzurro, Piero Ausilio. E chissà che questi mesi finali di stagione non possano finire col valere anche un rinnovo di permanenza per Big-Rom, ormai in annunciata uscita dal Chelsea.

Nel nuovo progetto dei Blues, l’ex Manchester United ed Everton non sembra minimamente compreso. Dall’Inghilterra, qualche tabloid aveva vociferato addirittura un suo clamoroso inserimento in una trattativa col Napoli per Victor Osimhen. Nel mentre, l’Inter se lo gode e ragiona sul suo futuro: Marotta annusa nuovamente l’odore della grande occasione, anche se bisognerà far quadrare i conti in maniera seria nel corso della prossima sessione di mercato. Quello che è certo è che l’Imperatore Adriano c’ha azzeccato in pieno, per la gioia dei tifosi meneghini.

Inter, alla fine Adriano c’ha preso in pieno su Lukaku. Per la gioia e per la goduria dei tifosi…

Sì, c’ha preso davvero in pieno. Qualche giorno fa, l’ex Inter ha presentato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ la gara contro il Porto. E nel giocare fra paralleli e analogie tra l’Imperatore e Big-Rom, Adriano non ha avuto dubbi: “Lukaku deciderà la gara di San Siro e farà almeno un gol. Anzi, ne farà tre proprio come il sottoscritto”. Alla fine la tripletta non è arrivata, ma la rete vittoria sì. E per i tifosi del biscione è una vera goduria.

Ritrovare il miglior Lukaku in vista del finale di stagione può essere una manna per Simone Inzaghi e la sua Inter. Non solo per l’accesso ai quarti di finale di Champions League, dove poi i nerazzurri possono recitare anche un ruolo di scheggia impazzita. Ma anche e soprattutto per la corsa al secondo posto e per la final-four di Coppa Italia, a partire dalla semifinale con la Juventus. Insomma, meglio tardi che mai: sarà Lukaku l’uomo in più del 2023 interista?