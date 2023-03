Milan, Maldini guarda in Serie A: nome a sorpresa per la difesa

Il Milan investiga nuovi profili per rinforzare la linea difensiva, in tal senso Paolo Maldini ha in mente un nome che già si disimpegna in Serie A.

Appena un anno fa Theo Hernandez ha confermato e rinnovato il suo vincolo con il Milan fino al 30 giugno del 2026. Il calciatore è giunto in Serie A nell’estate del 2019 e non ha faticato a mettersi in luce come uno dei migliori terzini in circolazione. Sopratutto durante la scorsa stagione, quella dello scudetto. Il calciatore francese si è imposto come fra i profili più completi nel suo ruolo.

Il solo Theo però non basta. Una formazione che intende essere competitiva su più fronti ha bisogno di ricambi all’altezza. Uno dei grossi deficit del Milan in questa stagione è stato proprio l’assenza di alternative nel momento del bisogno. Nonché la scarsità di qualità tecnica fra quelle a disposizione.

Perciò in vista della prossima stagione, Paolo Maldini e il suo staff dirigenziale sono a lavoro per cercare un vice Theo Hernandez e l’occhio è caduto su un profilo che già conosce la Serie A, perché vi gioca: Emanuele Valeri.

Milan su Emanuele Valeri della Cremonese come vice Theo Hernandez: le ultime

Secondo le informazioni riferite da ‘SportMediaset’, il difensore della Cremonese potrebbe essere adatto al ruolo di vice Theo e sostituirebbe così Ballo-Touré. L’investimento sul difensore senegalese non si è rivelato riuscito. Nonostante l’esperienza internazionale, infatti Ballo-Touré ha partecipato anche ai Mondiali di Qatar 2022 col Senegal, non è riuscito a fare il salto di qualità e potrebbe essere ceduto in estate.

Il profilo dell’esterno sinistro Emanuele Valeri diviene interessante per diverse motivazioni. Innanzitutto è nell’età della maturità calcistica, essendo un classe 1994, e inoltre ha il contratto in scadenza a giugno 2024, quindi la Cremonese potrebbe cederlo a buon prezzo per non perderlo a parametro zero l’estate prossima. Il giocatore italiano mesi fa è stato attenzionato anche da Nottingham Forest e Lazio, facendo presupporre che durante l’estate più di qualche società potrebbe anticipare i passi del Milan: meglio muoversi con anticipo.