“Vieni al…”: Milan, Leao fa il Maldini e tenta il colpaccio

Rafael Leao “lavora” insieme a Paolo Maldini al calciomercato del Milan e manda un messaggio diretto e pubblico al calciatore che segue la società.

Girare fra i profili social dei calciatori non soltanto offre un punto di vista inedito e privilegiato sulle loro emozioni e vita privata, ma spesso può anche apportare involontariamente informazioni sul calciomercato. Non lo fanno soltanto gli addetti ai lavori, ovvero dirigenti e procuratori, ma anche gli stessi giocatori hanno un certo potere sul muovere le pedine, grazie ai loro rapporti interpersonali.

È quanto quest’oggi spunta fuori seguendo le orme social di Rafael Leao. L’attaccante del Milan è stato la figura principale della vittoria dello scudetto durante la scorsa stagione. Il presente sta apparendo meno nitido a causa di una stagione irregolare, dovuta sia al rendimento personale che di squadra.

Ciò pone in bilico il portoghese, rispetto al quale non si hanno certezze definitive sul futuro. Il contratto del giocatore col Milan è in scadenza nel giugno del 2024, quindi questa estate rappresenta uno snodo fondamentale per capire se converrà cederlo per non perderlo a parametro zero o se si arriverà a un accordo per il rinnovo.

Milan, Leao chiama Szoboszlai: “Vieni qui”

A rasserenare i tifosi rossoneri almeno questa settimana ci pensa una traccia social lasciata da Leao stesso. Il lusitano ha commentato, infatti, un video con la Nazionale ungherese, condiviso da Dominik Szoboszlai, trequartista del Lipsia che il Milan ha cercato spesso nelle ultime sessioni di trasferimenti. Durante questa pausa Nazionali il giocatore è stato artefice di una bellissima rete su calcio di punizione, che Rafael Leao ha commentato scrivendogli un chiaro messaggio: “Come to…” e due cuori, uno rosso e l’altro nero. Ovvero: “Vieni al Milan”. Szoboszlai non si è chiaramente esposto: si è limitato a rispondere con una risata imbarazzata e un’altra emoticon.

Pare proprio che l’attaccante rossonero sia aiutando Paolo Maldini nel progettare la squadra del futuro, ma ciò potrebbe nel contempo significare che il giocatore ha intenzione di restare al Milan. Secondo le ultime informazioni in circolazione, nelle prossime due settimane le parti potrebbero finalmente incontrarsi e la proposta del Milan è sul piatto: stipendio da 6,5 milioni di euro a stagione, ma il club non si accollerà il risarcimento da oltre 16 milioni di euro allo Sporting per la risoluzione unilaterale del contratto nel 2018. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’.