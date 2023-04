Serie A, i consigli del Fantacalcio: sorprese Simeone e Arnautovic

Il campionato, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, riprenderà oggi. Le scelte al fantacalcio.

La pausa dovuta agli impegni delle Nazionali si è ormai conclusa e da oggi, finalmente, si tornerà a fare sul serio. Ad aprire il 28esimo turno del campionato sarà, alle ore 15, la sfida tra la Cremonese ultima in classica e l’Atalanta sesta mentre alle ore 18 l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. L’ultimo anticipo consisterà nella match Juventus–Verona di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Queste, quindi, sono ore di riflessioni per gli amanti del fantacalcio. Su quali elementi è il caso di puntare? Chi, invece, è meglio lasciare in panchina?

Marko Arnautovic, a sorpresa, va inserito nella seconda categoria. Il feeling con Thiago Motta non è scattato, con il tecnico che ha dimostrato di non aver bisogno del suo apporto per rilanciare il Bologna. In panchina e non utilizzato contro il Torino e la Lazio, nell’ultima giornata è entrato a 16 minuti dalla fine. Segno evidente di quanto l’allenatore non lo reputi fondamentale all’interno del proprio progetto tattico. Lasciamolo fuori e pensiamo addirittura ad un suo taglio dalla rosa.

L’infortunio rimediato oggi da Federico Dimarco spalancherà le porte della formazione titolare a Robin Gosens ma non è il caso di schierare il tedesco. In 23 presenze complessive in Serie A è riuscito a trovare la via della rete soltanto una volta mentre è ancora alla ricerca del primo assist stagionale. Un quadro mortificante per un calciatore che, ai tempi dell’Atalanta, aveva abituato i fantallenatori a ben altri numeri.

Fantacalcio, le scelte in vista della 28esima giornata

Pollice verso pure nei confronti di Duvan Zapata, autore fin qui di appena una rete e scivolato indietro nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini a causa dell’esplosione di Rasmus Hojlund. A Cremona, stando alle ultime dei campi, dovrebbe fare coppia proprio insieme al danese ma la forma fisica, come testimoniato dalle prove incolori contro il Napoli e l’Empoli, sembra essere molto distante. Guardiamo altrove.

Con Victor Osimhen out, con tutta probabilità toccherà a Giovanni Simeone guidare l’attacco del Napoli nell’atteso big match di domenica sera contro il Milan. Il nigeriano, fin qui, è stato uno dei principali trascinatori della formazione di Luciano Spalletti ma l’ex Verona, quando è stato impiegato, non ha mai deluso. Per lui 8 gol in 25 apparizioni totali: diamogli fiducia, può continuare a stupire.

Chiudiamo con Stefan Posch diventato, a suon di reti (4 più un assist) e di prestazioni eccellenti, una delle sorprese più gradite del torneo. I felsinei, non a caso, hanno già avviato i contatti con l’Hoffenheim per acquistarlo a titolo definitivo. Chi ha creduto in lui a settembre o a gennaio, nell’asta di riparazione, ora si ritrova tra le mani un gioielli. Può regalare bonus importanti anche contro l’Udinese.