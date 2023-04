Calciomercato, il Napoli vuole soffiare un colpo al Real Madrid

Il Napoli vuole continuare ad essere ambizioso e per farlo ora prova a competere con le massime big internazionali per procurarsi altro talento

Il Napoli vuole chiudere quanto prima la corsa al primo posto raggiungendo il sigillo matematico dello scudetto per muoversi nelle direzioni future ma sempre con il sogno Champions sullo sfondo. La stagione dei partenopei invita i tifosi a sperare in un ciclo vincente da parte del club.

E la società ci crede. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli si è proposto un obiettivo di mercato davvero molto interessante. Il direttore sportivo toscano vuole fare scacco matto al Real Madrid. E per farlo può puntare sull’impressionante stagione disputata fino a questo momento dalla squadra di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, obiettivo ambizioso per il club di De Laurentiis: sfida al Real Madrid per il gioiello spagnolo Gabri Veiga

Il talento spagnolo Gabri Veiga è il grande gioiello della Liga. Il campionato spagnolo continua a mettere in vetrina diversi giovani talenti. Calciatori molto tecnici e che catturano l’attenzione internazionale. Il trequartista del Celta Vigo classe 2002 è sicuramente uno degli ultimi a riuscire nell’operazione di stuzzicare l’appetito di vari top club.

Il giocatore, che stasera non sarà in campo al Pizjuan contro il Siviglia del nuovo tecnico Mendilibar a causa della squalifica rimediata dopo il quinto giallo di questo campionato, finora è stato uno degli artefici della buona stagione del Celta Vigo. Il ragazzo nato a Porriño è stato autore fino a questo momento di 9 reti e quattro assist. Per essere la sua prima vera stagione in prima squadra, numeri davvero niente male. Ad un passo dalla doppia cifra, Gabri Veiga sta mostrando a tutti il suo valore. In Spagna si parla tanto di lui ed ora ‘El Nacional’ lo colloca anche nel mirino del Napoli.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis sembrano essere pronti a sferrare il grande colpo e soffiarlo addirittura al Real Madrid, uno degli altri club molto interessati al giocatore. Il club madrileno sta procedendo al ringiovanimento della rosa da due-tre anni a questa parte. E attraverso giocatori come Vinicius, Rodrygo, Endrick, Tchouameni, Camaving sta portando avanti una campagna importante.

Il Napoli però vuole inserirsi nella corsa e sottrarlo alla formazione spagnola. Su Veiga, però, ci sono pure il Barcellona e le inglesi Arsenal e Manchester City. In estate, si preannuncia una sfida entusiasmante per il gioiellino del Celta Vigo.