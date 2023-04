È il momento di Kvaratskhelia: il Napoli si aggrappa al georgiano

Una stagione da rivelazione assoluta, ora il Napoli si aggrappa a lui. Kvaratskhelia è chiamato a diventare leader nel doppio confronto con il Milan.

Doppia-doppia in campionato ed in stagione, con le reti e gli assist che hanno ampiamente superato la quota delle cifre singole. Khvicha Kvaratskhelia è la rivelazione assoluta della nostra Serie A e di questa stagione di coppe europee, con il georgiano diventato faro tecnico del Napoli che sta stracciando la concorrenza in Italia ed in Champions.

Il georgiano non ha più bisogno di troppe presentazioni e ora Luciano Spalletti è pronto ad aggrapparsi a lui in vista del doppio confronto con il Milan. Con Victor Osimhen ancora lontano da un rientro al 100%, Kvaratskhelia si candida ad un ruolo di leader assoluto. Un qualcosa che, in realtà, ha provato già a ricoprire nelle gare contro i rossoneri in campionato e contro il Lecce. Il tutto, però, con risultati alterni. Per quanto sempre propositivo, al georgiano è quasi sembrato mancare la naturale estensione del proprio gioco. Quale? La presenza dello stesso Victor Osimhen.

A Kvaratskhelia manca Osimhen, ma il Napoli ha bisogno di un georgiano formato maxi

Dopotutto, la presenza o meno del nigeriano condiziona il modo in cui Kvaratskhelia va ad incidere sulla partita. Non solo per la loro capacità di mettersi in porta a vicenda, ma anche e soprattutto per l’ansia che i due generano sulle difese avversarie. Quest’ultime, ora, più tranquille e rilassate nel condurre i propri sforzi straordinari sulla gestione del pericolo georgiano.

Al Napoli, adesso, serve un Kvaratskhelia formato maxi. Un Kvaratskhelia capace di raccogliere il peso del vuoto lasciato da Osimhen e di compiere uno step ulteriore nel proprio gioco. Riuscirà a farlo in Champions League? Per caratteristiche, il georgiano ha tutto per diventare l’uomo decisivo dei prossimi quarti di finale. Vuoi per la sua capacità di spaccare in due le difese avversarie, vuoi per la sua capacità di poter mandare a segno chiunque. Persino l’opaco gemello del miglior Tanguy Ndombelé…