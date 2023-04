‘Tutto si saprà presto”: Inter, Dzeko spiazza i tifosi nerazzurri

L’Inter domani sera giocherà contro il Benfica l’andata del quarto di finale di Champions, ma Dzeko ha spiazzato i tifosi nerazzzurri.

L’Inter di Simone Inzaghi non sta sicuramente attraversando un bellissimo periodo, soprattutto per quanto riguarda il campionato. La ‘Beneamata’, infatti, è riuscita totalizzare solo 4 punti nelle ultime 4 gare della nostra Serie A, scivolando così fuori dalla zona Champions League.

I nerazzurri, dopo l’incredibile pareggio di venerdì scorso rimediato all’Arechi contro la Salernitana di Paulo Sousa, sono infatti adesso quinti in classifica ad un punto dal Milan di Stefano Pioli.

Ma l’Inter ha adesso in mente solo la gara di andata del quarto di finale di Champions League contro il Benfica. I nerazzurri, di fatto, hanno la grande occasione di poter tornare a giocare dopo 13 anni una semifinale della massima competizione europea per club, anche se dovranno stare molto attenti ai lusitani. Tuttavia, in attesa della gara di domani, alcune dichiarazioni di Edin Dzeko hanno ‘spiazzato’ i tifosi interisti.

Inter, l’annuncio di Edin Dzeko sul suo rinnovo di contratto con il club nerazzurro: “Tutto si saprà presto”

Il centravanti bosniaco, ai microfoni ufficiali di ‘TV N1 Sarajevo’, ha infatti parlato così del suo futuro: “Il mio rinnovo? Tutto si saprà presto. Ci sono delle persone che si occupano di tutto questo. Io penso esclusivamente a quello che succede in campo. Ho già vinto quest’anno, ma l’obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo”.

Edin Dzeko ha poi continuato il suo intervento: “All’Inter ho già vinto tre coppe, ma so quanto sia importante per un club importante come questo essere costantemente in lotta per vincere il campionato. Gara di Coppa Italia con la Juventus? E’ ancora tutto in bilico e dobbiamo cercare di giocare meglio in casa. Esultanza dopo la partita? Durante la gara sono successe alcune cose che non dovrebbero mai accadere. I nostri tifosi, con cui ho avuto sempre un buon rapporto, ci hanno sostenuto per tutto il match e li ho ringraziati regalandogli la maglia”.