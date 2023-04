Milan, il nuovo bomber stuzzica Maldini: con 50 milioni si chiude l’affare

Il Milan cerca un nuovo attaccante. Spunta un nome a sorpresa, Maldini può portarlo in rossonero con un’offerta da 50 milioni.

Una sola vittoria nelle ultime sei partite. Il Milan non può ancora dirsi fuori da una crisi che sta durando da diverse settimane. Nemmeno la sosta per le nazionali ha aiutato a scacciare degli spettri che aleggiano attorno alla squadra rossonera ma anche attorno a Stefano Pioli. L’allenatore sta cercando di compattare la squadra legando anche l’ambiente ad essa, ma ad oggi i risultati non sono quelli che la proprietà si aspettava. La compagine rossonera ha bisogno di mettersi su un binario tale da consentire una continuità in termini di risultati: quest’ultimo è stato il reale obiettivo della squadra per tutta la stagione. Eppure, ad oggi non si può dire il Milan abbia vissuto grandi momenti di continuità.

Certo, la squadra vive anche delle situazioni interne che non sono particolarmente chiare. Rafa Leao, ad esempio, è oggetto di grande discussione all’interno della compagine rossonera. L’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato, ma durante la partita contro il Napoli si è rivisto quel giocatore devastante che ha incantato i tifosi. Il club si aspetta molto da lui, anche per andare con maggiore convinzione alla firma per il rinnovo: ad oggi questa non è ancora arrivata e non è detto che alla fine si arrivi al punto di incontro.

Milan, 50 milioni e si chiude: Maldini punta Jonathan David

Da qui alle prossime settimane servirà sciogliere le riserve, anche per dare ai tifosi un senso di progetto attorno alla squadra. Su Stefano Pioli, tra l’altro, si faranno ulteriori valutazioni, ma tutto lascia pensare che al termine delle stagione molto dipenderà da quello che sarà l’epilogo. Il piazzamento Champions, ovviamente, rappresenta un elemento imprendibile per la permanenza di Pioli sulla panchina rossonera.

Poi c’è il mercato. Paolo Maldini si guarda attorno e cerca costantemente elementi che possano aumentare il livello della rosa. Una delle ultime idee viene riportata oggi da ‘Tuttosport’ e riguarda l’attacco: secondo quanto riportato oggi dal quotidiano, infatti, il nome nuovo sarebbe quello di Jonathan David.

L’attaccante del Lille sta stupendo tutti in questa stagione: 21 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Nazionale. Classe 2000 che sembra già pronto al grande salto, David sta attirando l’attenzione di diversi club tra cui anche il Milan. Maldini – si legge – dovrebbe mettere sul piatto un’offerta da 40-50 milioni di euro per strapparlo al Lille ma soprattutto per superare la concorrenza.