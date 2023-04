Juventus, anche Vlahovic non scarta l’addio: dove può andare

La Juventus scenderà in campo giovedì per affrontare lo Sporting Lisbona in Europa League ma nel frattempo arrivano novità su Vlahovic.

La Juventus si sta preparando per tornare in campo in Europa League, stavolta per la gara di andata dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Nel frattempo si ragiona anche sul mercato per cui arrivano novità non da poco.

La Juventus se la vedrà in campo con lo Sporting Lisbona per l’Europa League. Nonostante i dissapori che si sono venuti a creare nello spogliatoio, Massimiliano Allegri lavora con i suoi per poter affrontare nel migliore di modi il match europeo.

Nella giornata di allenamenti di ieri, però, Dusan Vlahovic ha svolto solamente lavoro in palestra. Non si è allenato con il gruppo a causa della botta presa alla caviglia contro la Lazio e rischia perciò di dare forfait proprio contro lo Sporting Lisbona. L’attaccante serbo non sta certamente affrontando un buon periodo e adesso per lui arrivano anche altre novità.

Juventus, Vlahovic che succede? L’attaccante sta vivendo un periodo complicato e l’addio non è più escluso

L’entusiasmo tra le file della Juventus, quando Dusan Vlahovic è arrivato il 28 gennaio del 2022, era alle stelle e l’attaccante non ha deluso le aspettative. Almeno per i primi tempi trascorsi in bianconero perché poi, specialmente con l’inizio di questa stagione, tante cose sono iniziate ad andare storte. Il serbo, infatti, non sta vivendo un buon momento e questo incide sulle sue prestazioni, sempre più sottotono.

Il presente non è dei più rosei e il futuro appare incerto. Dusan Vlahovic vorrebbe fare di più ma è come se nulla procedesse per il verso giusto. Continua a mancare il gol, nonostante le reti segnate con la Serbia durante la pausa del campionato.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, innanzitutto l’attaccante andrebbe verso l’assenza per il match contro lo Sporting Lisbona. Ma poi diverse voci si starebbero accavallando in ottica calciomercato. Perché Dusan Vlahovic non sarebbe più incedibile. La Juventus lo valuta tanto, ma ci sono diversi club pronti a puntare su di lui. In primis il Real Madrid per farne l’erede di Karim Benzema. Ma anche l’Arsenal e il Bayern Monaco monitorano con attenzione la situazione.