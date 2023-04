Juventus, scontro Allegri-Paredes: cosa è successo a Pasquetta

La Juventus si sta preparando per la sfida europea contro lo Sporting Lisbona ma nel frattempo c’è chi nello spogliatoio perde le staffe.

La Juventus scenderà, dopo le festività pasquali, nuovamente in campo giovedì sera per l’Europa League contro lo Sporting Lisbona. Ieri la squadra si è allenata insieme a Massimiliano Allegri ma il ritrovo non è poi finito nel migliore dei modi. Ecco cos’è accaduto.

La squadra ieri si è allenata alla Continassa e poi il gruppo è rimasto insieme per il pranzo, approfittando della giornata di festa di Pasquetta. Eppure non tutto è andato per il verso giusto. Perché i nervi sono stati tesissimi tra Massimiliano Allegri e Leandro Paredes. Il centrocampista di proprietà del PSG è sbottato e la lite è stata inevitabile.

La Juventus sta già da tempo, ma a maggior ragione ora dopo quanto successo ieri, pensando a come rimpiazzare l’argentino: spuntano, perciò, i nomi di Davide Frattesi o quello di Nicolò Rovella come ritorno. Ma ecco cos’è accaduto.

Juventus, lite importante tra Allegri e Paredes: nervi tesi per l’argentino! Ecco i motivi

Secondo quanto riferito questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Leandro Paredes, apparso nervosetto già durante la partitella del mattino, a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi tra gli ultimi, con un passo spedito e tutt’altro che sorridente in volto, precedendo di qualche metro Massimiliano Allegri”.

“Quello che – si legge ancora – l’ex Paris Saint Germain e l’allenatore bianconero non si sono detti sul campo, vista la tanta gente in tribuna, non se lo sono invece mandato a dire nei minuti successivi. Al rientro negli spogliatoi. Paredes è sbottato contro Max, rinfacciandogli anche lo scarso impiego degli ultimi mesi“.

Per concludere: “Una lite accesa, tutt’altro che pasquale e davanti a gran parte della squadra. Tanto che Paredes, poi tranquillizzato da alcuni compagni, alla fine non ha nemmeno preso parte al pranzo. Attimi di tensione e nervi tesi. Il futuro del 28enne argentino non cambia: vivrà gli ultimi mesi alla Continassa da separato in casa. L’avventura bianconera di Paredes, in estate fortemente voluto da Allegri e dal d.s. Federico Cherubini, è segnalata già da tempo ai titoli di coda”.