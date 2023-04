Milan-Napoli, Osimhen si allena: le ultime prima della partenza

Victor Osimhen lavora sul terreno di gioco a poche ore dal confronto del Napoli in casa del Milan per i quarti d’andata di Champions League

A Castel Volturno, il Napoli fa le ultime prove prima della gara di domani sera a San Siro contro il Milan. Gli azzurri nei quarti d’andata di Champions vogliono chiudere il conto aperto con i rossoneri dopo la pesante sconfitta incassata al Maradona nel match di campionato.

Luciano Spalletti, verso la gara di San Siro, continua ad essere alle prese con il dilemma di formazione che riguarda l’attacco. L’idea generale del tecnico e del suo staff è apparsa comunque chiara. L’allenatore toscano ha ricevuto segnali confortanti da Victor Osimhen pure nella giornata di oggi.

Napoli, Osimhen lavora sul terreno di gioco: l’attaccante nigeriano fa progressi ma con il Milan dovrebbe esserci Raspadori

L’infortunio di Giovanni Simeone ha condizionato ulteriormente il piano tattico di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli, a poche ore da una delle partite più importanti di questa stagione, non ha ancora scelto il suo riferimento offensivo. Le sue strategie, però, sono inevitabilmente legate alle precarie condizioni dell’attacco.

Victor Osimhen sta facendo di tutto per esserci contro il Milan. L’attaccante nigeriano, come era già accaduto ieri, ha svolto una parte di lavoro individuale in palestra e ora è arrivato in campo per proseguire la seduta con un altra sessione personalizzata. Malgrado ciò, però, in casa Napoli la volontà sembra quella di non rischiare. L’infortunio di Simeone, infatti, invita a mantenere un atteggiamento più cauto. Questo perché una ricaduta di Osimhen lascerebbe, per la partita di ritorno, Raspadori come unica punta centrale arruolabile.

L’italiano è appena tornato in campo dal primo minuto dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un po’. Anche lui, pertanto, in queste ore è ‘protetto’ dallo staff azzurro. Il giocatore sta svolgendo un programma specifico per farlo arrivare nelle migliori condizioni fisiche possibili alla sfida di domani ma senza affaticarlo eccessivamente. A San Siro dovrebbe comunque toccare a lui guidare l’attacco.