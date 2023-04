Osimhen e il retroscena con Haaland: “Mi ha chiesto…”

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Milan senza Osimhen, ma il nigeriano sorprende tutti con un retroscena improvviso su Haaland.

Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani sarà di scena in quel di San Siro per il primo atto dei quarti di finale di Champions League. Un appuntamento tanto storico quanto complesso per gli azzurri, che si presenteranno contro il Milan in un momento non propriamente fortunato. Soprattutto dal punto di vista delle assenze, con quella di Victor Osimhen che campeggia sulle altre per spessore, valore e peso specifico.

L’ex bomber del Lille sarà uno degli assenti illustri in questo primo atto di Milan-Napoli, con gli azzurri che dovranno fare a meno di uno dei migliori giocatori al mondo. Almeno in questo momento, stando a quanto finora il nigeriano ha raccolto e ha mostrato nel corso della stagione. Un repertorio paragonato a quello di Erling Haaland e che ha già messo in allerta la Premier League in vista della prossima temporada. E proprio sul confronto con il fortissimo attaccante norvegese, lo stesso Osimhen ha rivelato un retroscena a sorpresa.

Napoli, senti Osimhen: “Haaland? Gli ho chiesto…”, retroscena a sorpresa

Ai microfoni del ‘Daily Mail’, il bomber del Napoli si è raccontato in una lunghissima intervista. Di qui, ha poi raccontato un retroscena con lui ed Haaland protagonisti: “Sono un suo grande fan e della Bundesliga, qui in azzurro gioco con Leo Ostigard che è un suo amico stretto e condivide con lui lo spogliatoio della Norvegia. Mi parla molto di Haaland, di come si alleni duramente e un giorno mi ha chiesto se volessi una sua maglia…”.

“Ovviamente ero entusiasta! – prosegue Osimhen, che racconta – Haaland ha chiesto anche la mia maglia, quindi ce le siamo scambiate a distanza grazie ad Ostigard. Erling è uno dei migliori della sua generazione, essere paragonato a lui mi dà motivazioni ed entusiasmo”. Parole al miele, quelle dell’attaccante di casa Napoli, che poi ha concluso: “Spero di fare cose meravigliose nella mia carriera, proprio come lui”.