Rafael Leao spiffera il suo futuro: Milan, colpo di scena per tutti

L’attaccante portoghese del Milan ha rivelato il suo futuro facendo una confidenza privata riportata questa mattina da ‘la Repubblica’

L’attenzione sul confronto di domani sera contro il Napoli è massima in casa Milan. I rossoneri sperano di ripetere un’altra prestazione come quella firmata al Maradona pochi giorni fa per sistemarsi con una condizione di vantaggio sugli avversari in vista della partita di ritorno del prossimo 18 aprile.

In meno di una settimana la squadra di Stefano Pioli si giocherà le sue carte più importanti conservate in mano nell’arco di questa stagione. Tonali e compagni hanno abbandonato la Coppa Italia, sono ormai prossimi a cedere lo scettro di campione d’Italia proprio ai prossimi avversari, pertanto, confidano sulla Champions per dare una sferzata alla stagione. Dopo il doppio confronto contro la formazione di Luciano Spalletti tuttavia si parlerà pure di altro nel club milanista.

Il gruppo rossonero è proiettato sul doppio confronto con il Napoli. In palio c’è la possibilità di presentarsi alla semifinale di Champions League, una competizione con la quale il Milan ha un feeling particolare e privilegiato ma che nella passata stagione – nell’anno del ritorno – non ha offerto grosse gioie alla squadra di Stefano Pioli.

Curiosamente, però, i rossoneri possono riscattarsi questa volta, nell’anno in cui in campionato hanno perso continuità e faticano a ritrovarla. Al termine del doppio confronto contro il Napoli però in casa Milan si parlerà pure di altro. Tornerà d’attualità, infatti, la questione del rinnovo di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, scrive ‘la Repubblica’, si è sbilanciato in privato. La frase che non è passata inascoltata è semplice, tre parole ma di senso compiuto: “Resterò al Milan”. La testata romana scrive ancora che l’obiettivo di Maldini e Massara è quello di chiudere dopo i quarti di Champions. Al momento è escluso un contratto-ponte fino al 2025 ma al centro rimane ancora il caso della multa da 20 milioni di euro che il giocatore dovrà versare allo Sporting.