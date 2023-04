Fantacalcio, da El Shaarawy a Brekalo: le sorprese del finale di stagione

La 30esima giornata del campionato si avvicina: al Fantacalcio puntiamo forte su questi 5 calciatori, non deluderanno le aspettative.

Le Coppe europee continueranno a tenere banco fino a domani ma intanto sono già in corso le valutazioni per la 30esima giornata del campionato. Un turno che si preannuncia fondamentale anche al Fantacalcio: in questo articolo andremo quindi ad analizzare 5 calciatori da schierare ad occhi chiusi in questo finale di stagione. Elementi che, nelle ultime settimane, hanno lanciato numerosi segnali positivi e che si candidano ad un ruolo di protagonista assoluto nelle rispettive squadre.

Non possiamo che partire da Stephan El Shaarawy (fantamedia 6.89), entrato ormai stabilmente nell’undici titolare della Roma. Per lui un assist e un gol nelle ultime 4 partite: un bottino destinato ad aumentare, visto che l’ex Milan vuole conquistare sul campo il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. La decisione finale spetterà al direttore generale Tiago Pinto ma José Mourinho lo stima molto e di certo punterà su di lui per chiudere al meglio la stagione.

Passiamo a Nicolò Cambiaghi dell’Empoli. I toscani hanno ormai raggiunto la salvezza e nelle prossime gare daranno spazio ai tanti talenti a disposizione di Paolo Zanetti, tra cui proprio il classe 2000 autore di 3 reti ed un passaggio vincente in 19 apparizioni complessive. Numeri che hanno fatto lievitare la sua fantamedia (6.78). Tenetelo d’occhio, può esplodere in maniera definitiva nelle prossime settimane.

Fantacalcio, le 5 certezze su cui puntare

La lista comprende pure il nome di Lewis Ferguson, il cui ambientamento allo Bologna non poteva essere migliore. Per lui 27 presenze in campionato di cui 20 da titolare e ben 4 gol che hanno reso più che positiva la sua fantamedia (6.70). Thiago Motta punta su di lui, noi possiamo fare lo stesso. Può risultare molto utile in questo finale di stagione.

Procediamo con Eljif Elmas, in panchina soltanto perché il regolamento non consente di giocare in 12. Il macedone rappresenta l’arma tattica di Spalletti ed in campo sa sempre come rendersi utile alla causa: per lui, in totale, 6 centri più 2 assist in 28 gare di Serie A. La fantamedia è ottima (6.96) ma può salire ancora. Schieratelo sempre e comunque: pur partendo dalla panchina, rappresenta una certezza.

Chiudiamo con Josip Brekalo, reduce dalla buona prestazione offerta nel match che ha visto la Fiorentina affrontare lo Spezia. Il croato, arrivato a gennaio, ha colpito un palo e garantito una certa imprevedibilità alla manovra viola. La concorrenza nel ruolo è tanta ma l’ex Torino ha voglia di ribaltare le gerarchie e prendersi le luci della ribalta.