FIGC, apertura alle seconde squadre: i club interessati

Il 19 aprile verrà discusso il progetto riguardo i giovani, resta da capire quali squadre parteciperanno.

Il tema delle seconde squadre è da diversi anni al centro del progetto di crescita del calcio italiano.

Sull’onda del calcio spagnolo, che già da parecchio ha adottato questo progetto, l’idea sarebbe quella di creare delle squadre legate a quelle di Serie A, facendole partire dalla Lega Pro con l’obiettivo di far crescere i giovani creando un ponte diretto con la Serie A.

Il prossimo 19 aprile si svolgerà una riunione del Consiglio Federale, nella quale verrà discusso il progetto di cui sopra. Per il momento ha aderito solo la Juventus per ora.n con quella che è poi stata chiamata Juventus Next Gen.

“Tra gli argomenti all’ordine del giorno – si legge sulla nota ufficiale – ci sarà anche la Partecipazione delle Seconde Squadre delle società di Serie a al campionato di Serie C 2023/2024.

Un incontro a riguardo c’era già stato, a dir la verità.

Fu tenuto il giorno prima dello scoppio dello scandalo plusvalenze, nel forum intotolato “Le seconde squadre in Italia e in Europa, un modello per il futuro?”

All’epoca presero parte Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, Gabriele Gravina, presidente della Figc e Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Seconde squadre, se ne era già parlato

Al forum, che si svolge in casa Juve, partecipò anche Frederic Massara, direttore del Milan. Il club rossonero, infatti, sembrava uno dei club maggiormente interessati alla creazione della seconda squadra. Oltre al Milan erano interessate anche Roma e Monza.

“Non è più il momento di discutere, bisogna decidere in tempi rapidi se vogliamo essere seri sul tema delle seconde squadre. Se il tutto viene rinviato a fine stagione significa che non c’è un vero interesse”, disse Gravina all’epoca.

Ed è proprio questo uno dei temi più importanti della riunione prevista per il 19 aprile: la Federazione non ha intenzione di rimandare ancora uno dei progetti che prevede la crescita dei giovani calciatori. Resta da capire quali squadre sono ancora interessate al progetto in vista della prossima stagione.